Португальский футболист Жедсон Фернандеш перешел из турецкого «Бешикташа» в московский «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба столичной команды.

Полузащитник, которому исполнилось 26 лет, подписал с клубом долгосрочный контракт до лета 2029 года и получил в команде 83-й игровой номер.

Ранее турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу написал в соцсети Х, что «Спартак» договорился о трансфере португальского футболиста за общую сумму 25 млн евро (включая 5 млн бонусных выплат). Эта сделка побила предыдущий рекорд клуба — приобретение нападающего Ливая Гарсии из греческого АЕКа за 18,7 млн евро в феврале 2025 года.

В прошедшем сезоне Фернандеш сыграл 49 матчей за «Бешикташ» во всех соревнованиях, забив 12 голов и отдав три голевые передачи. Ранее португалец также выступал за «Бенфику», «Тоттенхэм», «Галатасарай» и «Ризеспор». В активе Фернандеша два матча за сборную Португалии.

Во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» не смог устоять перед «Балтикой», потерпев поражение 0:3 на домашней арене. Калининградцы открыли счет на 49-й минуте благодаря точному удару Владислава Сауся, затем Чинонсо Оффор удвоил преимущество на 80-й минуте, а Николай Титков поставил победную точку в матче за пять минут до финального свистка.

В следующем туре «красно-белым» предстоит выездная встреча с «Акроном» из Тольятти. Матч запланирован на 3 августа, начало в 13:30 по московскому времени.