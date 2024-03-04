В Хакасии почти 200 человек занимались спасением рыбы на озере Фыркал, жители Сургута решили помочь бездомному псу комфортно пережить зиму и начали подбирать ему разные наряды в зависимости от погоды, а в красноярском центре тестирования подделали результаты экзаменов по русскому языку для двухсот мигрантов. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Жители Ставропольского края обвинили медиков в избиении 90-летней родственницы. Как пишет newstracker.ru, в феврале пенсионерка почувствовала недомогание и отправилась в больницу на скорой помощи. Оказавшись в учреждении, женщина попыталась связаться с родными, но это ей не удалось: сотрудники больницы попросили пациентку выключить телефон, а после, как считают ее родственники, избили ее. Позднее на теле пенсионерки обнаружили ссадины и кровоподтеки. Сотрудники больницы уверяют, что она упала с кровати.

Республика Удмуртия

В Удмуртии спасатели пришли на помощь пожилому мужчине, который заблудился в лесу, пишет udm-info.ru. Он ушел в лес после ссоры с супругой и не смог найти дорогу обратно. Отряд спасателей искал пенсионера вечер и ночь субботы. Как выяснилось, он залез на дерево, пытаясь поймать связь и дозвониться до родных. По лесу он плутал почти сутки. Его посадили в машину, отогрели, привезли домой и передали дочери.

Ростовская область

В Ростовской области задержали мужчину, который занимался выловом краснокнижных рыб, пишет rostovgazeta.ru . Чтобы увеличить улов, он расставлял сразу 20 сетей, которые у него изъяли. Также у браконьера нашли более двух тысяч рыб, включая русского осетра, стерлядь и севрюгу.

Новосибирск

В Колыванском районе Новосибирской области органы опеки забрали из семьи детей из-за долга за электричество. Как сообщил atas.info, во время морозов семья была вынуждена использовать обогреватели. В итоге возник долг в четыре тысячи рублей. Сибирячка обратилась в соцзащиту с просьбой выделить материальную помощь, но ответом ей был визит домой сотрудников опеки и полицейских. Десятилетнего сына и восьмилетнюю дочку увезли в реабилитационный центр.

Хакасия

Почти 200 человек спасали рыбу на озере Фыркал в Хакасии. Как пишет newkhakasiya.online , представители охотнадзора, рыбоохраны, спасатели и добровольцы вышли на лед и, вооружившись бензопилами, бензобурами и другими инструментами, бурили лунки, прорезали проруби и мотопомпами подавали кислород в воду. Чтобы доступ кислорода в озеро не прекращался, когда ледяная корка появится снова, в воду вставляли камыш.

ХМАО

Жители Сургута решили помочь бездомному псу комфортно пережить зиму и начали подбирать ему разные наряды в зависимости от погоды, сообщает muksun.fm. Теперь у собаки новый образ почти каждый день. Сейчас животному подыскивают семью.

Белгородская область

В Белгороде закрыли один из сборов в поддержку пострадавших после обстрелов Шебекинского горокруга в июне 2023 года, рассказал bel.ru. Средства поступали на счет благотворительного фонда, созданного при Белгородском государственном институте искусств и культуры. Фонду удалось собрать более девяти миллионов рублей. Пожертвования поступали как от физических лиц, так и от организаций. Значительную часть сумм перечисляли учреждения культуры и искусств.

Пермский край

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом с избиением школьника группой подростков в Перми. Как информирует properm.ru, местные жители утверждают: эти несовершеннолетние нападают на других детей уже не в первый раз. Сейчас против них открыто уголовное производство по статье 116 УК РФ «Побои». Мать пострадавшего утверждает, что 1 марта на ее сына напала группа подростков — три человека. Ребенок получил сотрясение мозга.

Красноярский край