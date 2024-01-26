Житель Саратова, который три дня назад смог спастись из загоревшейся квартиры, погиб при новом пожаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

МЧС получило сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома по улице Барнаульской в Саратове 26 января в 5:08 (4.08 мск). Площадь пожара — 1 кв. метр.

«В результате ЧП погиб мужчина 1973 года рождения… Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в МЧС напомнили, что 23 января в этой квартире уже горел матрас, но мужчина успел эвакуироваться.

По данным регионального СК, по факту пожара организована проверка. «Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины смерти мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы.