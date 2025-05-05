Депутат Госдумы Павел Качкаев умер в возрасте 73 лет. О смерти парламентария, восемь лет руководившего Уфой, сообщил депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров в своем телеграм-канале.

«Ужасная новость. Скончался депутат Госдумы России Павел Рюрикович Качкаев» — написал он.

Ахмадинуров назвал Качкаева одним из «самых человечных современных политиков», а его смерть — огромной утратой для Башкирии.

«Это был лучший, по-моему мнению, мэр Уфы за всю историю <…>. Последние шесть лет болели с ним вместе на домашних матчах за Салават Юлаев, который он очень любил… Как же так. Даже не верится, что его уже нет!» — отметил башкирский депутат.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что с Качкаевым «произошло непоправимое» — у него остановилось сердце. Руководитель региона назвал произошедшее «неожиданным и очень печальным известием».

По данным источника UFA1.RU, Качкаеву резко стало плохо сердцем во время отдыха в селе под Уфой.

«Семья доставила его в Булгаковскую участковую больницу, однако спасти его врачам не удалось», — пишет портал.

В день своей смерти, 5 мая, Качкаев принял участие в чествовании ветерана Великой Отечественной войны в Уфе, следует из публикации в его группе во «ВКонтакте». «В торжественной обстановке, вместе с коллегами, поздравили ветерана с предстоящим 80-летием Великой Победы», — говорится в посте.

Павел Качкаев родился 4 октября 1951 года в селе Черниговка Башкирской АССР. В 1973 году окончил Уфимский авиационный институт им. Орджоникидзе (ныне — Уфимский государственный авиационный технический университет) по специальности «промышленная электроника». После учебы работал на Уфимском приборостроительном заводе им. Ленина, а в 1976-1994 годах — в Башкирском производственном объединении «Прогресс», где дошел до должности первого заместителя генерального директора.

В 1994-1995 годах Качкаев возглавлял администрацию Ленинского района Уфы, в 1995-2001 годах был первым заместителем главы администрации города. С февраля 2001 года по май 2003-го занимал должность министра ЖКХ Башкирии.

С мая 2003 года по декабрь 2011-го Качкаев занимал пост главы администрации Уфы.

«Времена его руководства городом запомнятся горожанам началом стройки «Уфы-Арены», Конгресс-холла, обновленного аэропорта и ж/д вокзала», — отмечает UFA1.RU.

В декабре 2011 года Качкаев был избран депутатом Госдумы VI созыва. Впоследствии дважды переизбрался на этот пост (VII и VIII созывы). С 2021 года занимал должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Качкаев был членом партии «Единая Россия». Награжден орденом Дружбы (2006).