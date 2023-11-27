СПБ Биржа не подтвердила информацию о подаче заявления на банкротство. Об этом представитель торговой площадки сообщил «РБК Инвестициям».

«СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — сказал собеседник издания.

24 ноября в картотеке Арбитражного суда Москвы появился иск о признании СПБ Биржи банкротом. Имя заявителя, сумма претензий и другие подробности в карточке не раскрываются. Заявление было зарегистрировано, но пока не принято к производству.

В карточке СПБ Биржи на «Федресурсе» (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности субъектов экономики) нет данных о намерении кого-либо из должников или самой торговой площадки обратиться с иском о признании организации несостоятельной, обращает внимание РБК.

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве уведомлений от СПБ Биржи на момент появления данных об иске не было, отмечает «Интерфакс». На фоне новости о якобы подаче заявления на банкротство акции биржи обвалились почти на 35%, до 63,8 рубля за бумагу, но после опровержения торговой площадки падение замедлилось.

Санкции США

СПБ Биржа ― главная российская площадка для торгов иностранными ценными бумагами. 2 ноября Минфин США ввел против нее блокирующие санкции. В тот же день площадка приостановила торги иностранными и российскими ценными бумагами.

Источник Forbes в руководстве биржи заявил, что блокировки активов инвесторов не будет. 7 ноября СПБ Биржа объявила о смене руководства: генеральный директор Роман Горюнов вышел из совета директоров площадки, его пост занял первый заместитель гендиректора Евгений Сердюков. Он заявил, что в первую очередь продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. Главной задачей СПБ Биржи Сердюков назвал обеспечение доступа инвесторов к активам.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что под блокировку из-за американских санкций попали прежде всего активы квалифицированных инвесторов, чья доля составляет 80% всего объема ценных бумаг на СПБ Бирже. По словам Набиуллиной, российские инвесторы успели избавиться от значительной части иностранных бумаг за то время, что они продолжали торговаться на СПБ Бирже.