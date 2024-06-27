Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) ведет переговоры о создании филиала в Нигерии и представительств в 11 других стран, рассказал в интервью «Африканской инициативе» ректор вуза Николай Кропачев.

По словам Кропачева, за последнее время у него были встречи с послами и министрами образования по меньшей мере пяти африканских государств. «Мы планируем открытие представительств в одиннадцати странах, чуть ли ни все они — африканские», — сказал в разговоре с изданием ректор университета.

Всего СПбГУ открыл восемь зарубежных представительств и более 100 центров русского языка в 50 странах мира, говорится на сайте университета. Речь идет, в частности, о кампусе в Китае и филиалах в Узбекистане и Египте. В филиале петербургского вуза в Каире обучаются студенты по медицинским специальностям. В 2024 году СПбГУ планирует открытие центров русского языка для очного обучения в ЦАР, Мали, Буркина-Фасо, Кении, Эфиопии и Зимбабве.

О планах по открытию филиалов российских университетов в странах Африки в июле 2023 года заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания экономического и гуманитарного форума «Россия-Африка». Тогда российский лидер заявил, что Москва будет помогать государствам африканского континента в развитии не только высшего, но также общего и среднего профессионального образования.

Также Путин сообщал, что Россия заинтересована в увеличении набора африканцев в педагогические вузы. По словам президента, в 28 странах Африки действует проект по обучению преподавателей и воспитателей детских садов, а также начальных и средних школ.