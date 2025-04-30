В Госдуму 30 апреля депутаты от ЛДПР внесут законопроект о повышении с 1 января 2026 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 34 тыс. рублей, а также о повышенном минимальном почасовом уровне оплаты труда в 300 рублей для тех, кто работает на условиях неполного рабочего времени. Документ имеется в распоряжении RTVI.

Соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил RTVI, что сейчас в России стоимость часа работы рассчитывают из стоимости МРОТа. По его мнению, стоимость этого показателя «недооценена».

«Поэтому мы предложили повысить МРОТ до 34 тыс. рублей и установить минимальный почасовой уровень оплаты труда работника на условиях неполного рабочего времени в сумме 300 рублей в час, что превышает уровень оплаты труда в месяц, исчисленный из МРОТ», — сказал он.

Законопроект предлагает ежегодно индексировать почасовую оплату труда в соответствии с ростом потребительских цен за предыдущий год. Если закон примут, он вступит в силу с января 2026 года.

Нилов при этом считает, что отказываться от полной трудовой занятости нельзя. По его мнению, «должна сохраняться действующая структура трудового законодательства, когда занятость может быть и полная, и неполная».

«И, соответственно, в рамках действующей закрепленной конструкции нужно добиваться того, чтобы труд оплачивался по достоинству, и помнить, что хороший специалист стоит дорого, а очень хороший специалист стоит очень дорого», — подчеркнул глава профильного комитета Госдумы.

Авторы законопроекта отмечают, что работодатели все чаще прибегают к временной занятости. Это связано с тем, что они избегают ответственности за сокращение персонала, а нагрузка на работников при таком режиме выше.

Оплата труда при временной работе на неполный день, рассчитанная на основе нынешнего МРОТ в 22 240 рублей и почасовой ставки в 121,96 рубля (после вычета налога), не позволит работнику обеспечить достойный уровень жизни в течение месяца, указано в пояснительной записке к законопроекту.

Вместе с тем минимальный почасовой уровень оплаты труда, по оценкам экспертов Международного бюро труда, должен составлять не менее 3 долларов в час, говорится в документе.