Решение компании ДОМ.РФ включить в список городов, где россияне с 1 апреля смогут приобрести вторичное жилье по программе льготной ипотеки, населенные пункты под контролем ВСУ — это «эта некая системная мера поддержки жителям, лишившимся жилья в результате боевых действий и так далее». Об этом RTVI заявила замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Такое решение — это некая системная мера поддержки жителям, лишившимся жилья в результате боевых действий и так далее. Потому что пока, к сожалению, у нас единого механизма не выработано. Пока не все пункты под нашим контролем, но Херсонская область официально принята в состав Российской Федерации, специальные меры поддержки распространяются на новые территории и на Курскую область», — сказала депутат.

Она напомнила, что жителям Херсонской области, которые были «вынуждены оставлять свои дома», давали жилищные сертификаты, в то время как проживающим на территории ЛНР и ДНР «вообще ничего не давали».

«То есть, если они покидали пункт временного размещения, они были вынуждены много лет уже снимать жилье в частном секторе. И тут никакого просвета нет, поэтому пока, возможно, банки ипотеку не дадут. Я думаю, что российские власти уговаривали разными способами застройщиков зайти на эти территории, также они будут, видимо, давать банкам предложения, от которых невозможно отказаться», — добавила парламентарий.

Разворотнева также пояснила, почему список населенных пунктов оказался «не дифференцированным»: «Потому что надо показать, что это единая мера поддержки, которая действует в таких специфических ситуациях. Будет ли она работать — покажет время».

В этой ситуации, продолжила собеседница RTVI, властям придется взаимодействовать с банками «в ручном режиме».

«Возможно, ипотеку там будут давать не все банки, один-два, те, кто заходил в Крым, те, кто готов поддерживать другие программы и работают в новых регионах, они на это пойдут. А так, конечно, по-хорошему такую меру надо было бы распространять на всю территорию России. Об этом давно говорили, потому что это была бы чистая мера жилищной поддержки», — сказала она.

Разворотнева подчеркнула, что речь идет не об альтернативе жилищным сертификатам, а о дополнительной мере поддержки этой сферы.

«Жилищные сертификаты там, где они выдаются, например, в Курской области, они в том числе могут использоваться для погашения льготной ипотеки. А для других регионов — это хоть какая-то возможность купить себе жилье в городе, потому что, если стройки нет, остается только загородное жилье, но не все готовы к этому. Загородное жилье вообще строить сложно, содержать сложно, инфраструктуры недостаточно», — отметила депутат.

Сложности с жильем за городом есть, например, в Мурманской области, добавила Разворотнева, где в отдельных районах «нет газа, дороги заметает и так далее».

При этом, продолжила собеседница RTVI, при оформлении льготной ипотеки на получение вторичного жилья на территориях с низким уровнем строительства никаких проблем возникнуть не должно.

«Если житель Москвы хочет продать квартиру и купить себе жилье в Судже — запросто. Льготная ипотека “привязана” к объекту, а не к актуальному месту жительства покупателя», — заключила она.

О списке «ДОМ.РФ» с городами, где можно взять ипотеку на «вторичку»

21 марта «ДОМ.РФ» (оператор льготной ипотеки) опубликовал список городов, где с 1 апреля 2025 года россияне могут купить вторичное жилье по семейной льготной ипотеке. В список вошел 901 населенный пункт, где на начало 2025 года строилось два и менее многоквартирных домов.

В перечень попали города практически из всех регионов (кроме столичных), включая ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Как обратил внимание RTVI, в реестре оказались не только пострадавшие в результате боевых действий населенные пункты (например, курская Суджа или Артемовск, который ранее назывался Бахмут), но те, которые полностью или частично находятся под контролем ВСУ: Херсон, Часов Яр, Краматорск, Славянск, Доброполье, Дружковка и так далее.

При этом в перечень не попал город Запорожье — ключевой в Запорожской области.

В середине марта Минфин сообщил, что купить «вторичку» по семейной ипотеке (по ставке до 6% годовых) смогут семьи, имеющие ребенка в возрасте до шести лет включительно. Это будет возможно только в городах, где ведется строительство не более двух домов и только один раз.

Кроме того, это будет касаться домов не старше 20 лет и не признанных аварийными. Также в ведомстве обратили внимание, что купить такое жилье у взаимозависимых лиц запрещается.