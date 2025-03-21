«ДОМ.РФ» опубликовал список городов, в которых россияне с ребенком в возрасте до шести лет могут взять вторичную ипотеку на льготных условиях. В списке оказались города, где до сих пор идут боевые действия, а также те, которые контролируют ВСУ, обратил внимание RTVI.

Ипотеку можно оформить с 1 апреля 2025 года по сниженной ставке — под 6%. В ДНР это касается, например, города Часов Яр (частично находится под контролем России), а также подконтрольных украинской стороне Красном Лимане, Краматорске, Славянске и Святогорске.

В реестре оказались и населенные пункты, в которых шли активные боевые действия, из-за которых существенная часть застройки повреждена, — Марьинка, Авдеевка, Угледар, Артемовск (Бахмут).

С 1 апреля покупка квартиры по льготной ипотеке в старом жилом фонде будет доступна и в Горловке, которая ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, а также в Кременной, которая находится в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

В ЛНР льготную ипотеку на вторичку можно будет взять в том числе в Лисичанске и Северодонецке, которые сильно пострадали от боевых действий.

В Херсонской области в список городов, где можно взять квартиру во вторичке по льготной ипотеке, также вошли города, которые остаются под контролем Украины — Херсон, Берислав и Снигиревка. Последний город Украина считает частью Николаевской области, однако Россия, принимая в состав страны Херсонскую область, причислила два муниципальных округа Николаевской области к Херсонской.

Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и Алешки Херсонской области, хоть и находятся под контролем российских вооруженных сил, регулярно подвергаются обстрелам. Тем не менее в этих городах также можно будет взять жилье во вторичке в ипотеку на льготных условиях.

Также в список городов, в которых можно взять льготную ипотеку на вторичку, вошла Суджа, освобожденная от ВСУ 13 марта 2025 года. Город был занят украинскими военными с августа 2024 года и подвергся серьезным разрушениям. Сейчас доступ в город для гражданских закрыт, оттуда продолжают эвакуировать местных жителей.

«ДОМ.РФ» объясняет, что список городов составляли на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф, в него вошли города с низкими объемами строительства. «В [список] включены города, в которых на начало 2025 года строилось два и менее двух многоквартирных домов», — говорится в заявлении компании.

Также в «ДОМ.РФ» уточняют, что льготную ипотеку на вторичку можно будет взять в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не был признан аварийным.

14 марта Минфин озвучил критерии выдачи семейной ипотеки на покупку вторичного жилья в регионах с низким уровнем строительства.