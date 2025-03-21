«ДОМ.РФ» опубликовал список городов, в которых россияне с ребенком в возрасте до шести лет могут взять вторичную ипотеку на льготных условиях. В списке оказались города, где до сих пор идут боевые действия, а также те, которые контролируют ВСУ, обратил внимание RTVI.

Ипотеку можно оформить с 1 апреля 2025 года по сниженной ставке — под 6%. В ДНР это касается, например, города Часов Яр (частично находится под контролем России), а также подконтрольных украинской стороне Красном Лимане, Краматорске, Славянске и Святогорске.

В реестре оказались и населенные пункты, в которых шли активные боевые действия, из-за которых существенная часть застройки повреждена, — Марьинка, Авдеевка, Угледар, Артемовск (Бахмут).

С 1 апреля покупка квартиры по льготной ипотеке в старом жилом фонде будет доступна и в Горловке, которая ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ, а также в Кременной, которая находится в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

В ЛНР льготную ипотеку на вторичку можно будет взять в том числе в Лисичанске и Северодонецке, которые сильно пострадали от боевых действий.

В Херсонской области в список городов, где можно взять квартиру во вторичке по льготной ипотеке, также вошли города, которые остаются под контролем Украины — Херсон, Берислав и Снигиревка. Последний город Украина считает частью Николаевской области, однако Россия, принимая в состав страны Херсонскую область, причислила два муниципальных округа Николаевской области к Херсонской.

Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань и Алешки Херсонской области, хоть и находятся под контролем российских вооруженных сил, регулярно подвергаются обстрелам. Тем не менее в этих городах также можно будет взять жилье во вторичке в ипотеку на льготных условиях.

Также в список городов, в которых можно взять льготную ипотеку на вторичку, вошла Суджа, освобожденная от ВСУ 13 марта 2025 года. Город был занят украинскими военными с августа 2024 года и подвергся серьезным разрушениям. Сейчас доступ в город для гражданских закрыт, оттуда продолжают эвакуировать местных жителей.

Минобороны показало кадры из Суджи после освобождения

«ДОМ.РФ» объясняет, что список городов составляли на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф, в него вошли города с низкими объемами строительства. «В [список] включены города, в которых на начало 2025 года строилось два и менее двух многоквартирных домов», — говорится в заявлении компании.

Также в «ДОМ.РФ» уточняют, что льготную ипотеку на вторичку можно будет взять в многоквартирном доме не старше 20 лет, который не был признан аварийным.

14 марта Минфин озвучил критерии выдачи семейной ипотеки на покупку вторичного жилья в регионах с низким уровнем строительства.

  • Купить квартиру на вторичном рынке по ставке до 6% годовых смогут семьи, где есть ребенок в возрасте до шести лет включительно, и только один раз.
  • Оформить льготный кредит можно будет уже с 1 апреля. Новые условия будут распространяться на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов.
  • Приобрести жилье на вторичном рынке можно в многоквартирном доме не старше 20 лет, не признанным аварийным и не у взаимозависимых лиц.