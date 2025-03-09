Спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл опубликовал в соцсети X фото россиянина Магомеда Анкалаева, назвав его своим другом. Пост он сделал после того, как Анкалаев победил бразильца Алекса Перейру в бою за пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе.

«Большая победа для моего друга», — написал Гренелл.

Ричард Гренелл — бывший исполняющий обязанности главы Нацразведки США, работал посланником президента на переговорах между Сербией и Косово. Является убежденным сторонником Трампа. Последний заявлял, что его соратник «будет работать в самых горячих точках мира, включая Венесуэлу и Северную Корею». Также Гренелл занимал пост посла США в Германии, где его обвиняли в том, что он пытался сотрудничать с правыми партиями в Европе.

Однако не все оказались восхищены победой Анкалаева. Например, глава UFC Дана Уайт заявил, что бой его не удивил и он «не был шокирован» решением судей, добавив, что ожидал от поединка большего и намекнул на матч-реванш.

«Победил тот, кто должен. <…> Это было не то, чего я ожидал. Я ожидал гораздо больше ударов, ожидал гораздо большего. Склоняюсь ли я к немедленному реваншу? Скорее всего», — добавил Уайт.

Между тем глава Дагестана Сергей Меликов поздравил уроженца республики Анкалаева и всю его команду с тем, что спортсмен стал новым чемпионом UFC.

«Буквально вчера обсуждал предстоящую для Магомеда схватку с другим нашим чемпионом UFC Исламом Махачевым. Мы были уверены в победе, но понимали, что бой будет сложный, учитывая масштаб соперника — уникального спортсмена и успешного чемпиона. <…> Теперь у нашего региона два чемпионских пояса: в легком и полутяжелом весе», — заявил руководитель региона.

Также Меликов пригласил руководство UFC приехать в республику и узнать «секрет непобедимости дагестанцев».

«Возможно, Дане Уайту будет полезно посмотреть, как растут наши чемпионы, каким воздухом они дышат и какой едят хинкал. А пока дагестанцы вновь подтверждают свой высокий уровень на международной арене, прославляя нашу страну», — отметил глава Дагестана.

Бой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе прошел в Лас-Вегасе. По итогам пяти раундов судьи признали победителем 32-летнего Анкалаева, на счету которого теперь 21 победа, одно поражение и одна ничья. У его соперника, 37-летнего Перейры, 12 побед и три поражения. Титул чемпиона в полутяжелом весе бразилец завоевал в ноябре 2023 года, трижды успешно его защитил.

Сейчас среди российских бойцов титулом чемпиона UFC в легком весе обладает Ислам Махачев.