Сотрудники службы безопасности Великобритании расследуют причастность России к поджогам трех объектов, связанных с британским премьер-министром Киром Стармером, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на неназванные источники в Уайтхолле.

Полиция Лондона ранее сообщала, что двум украинцам и одному румыну предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения поджога с намерением подвергнуть опасности жизнь людей. Собеседники FT утверждают, что в ходе расследования устанавливается, не были ли эти люди подкуплены российскими вербовщиками.

Пока трое задержанных обвиняются в нарушении Уголовного кодекса, а не в преступлениях против национальной безопасности Великобритании, подчеркнули источники газеты. По их словам, в ходе расследования рассматриваются несколько версий, и «на данный момент ничего не исключено».

8 мая загорелся автомобиль в Кентиш-Тауне на улице, где находится недвижимость Стармера.

Ранним утром 11 мая загорелся вход в дом в районе Ислингтон, где Стармер жил в 1990-х годах. Нынешнего жильца эвакуировали по пожарной лестнице.

В ночь на 12 мая произошел пожар у входа в жилой дом в районе Кентиш-Таун, где Стармер и его семья жили до парламентских выборов 2024 года. Недвижимость все еще принадлежит премьеру, но сдается в аренду. В результате поджога никто не пострадал, но была повреждена входная дверь.

Первым задержанным по делу о поджогах стал 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович. 16 мая он предстал перед Вестминстерским магистратским судом, где через переводчика подтвердил личные данные. Следующее заседание по его делу пройдет 6 июня в Центральном уголовном суде Олд-Бейли.

26-летний Станислав Карпюк, гражданин Румынии украинского происхождения, стал вторым фигурантом дела. Его задержали 17 мая в аэропорту Лутон при попытке покинуть страну. По данным The Sun, Карпюк работал моделью. Журналист Джордж Галлоуэй утверждает, что мужчина также оказывал услуги эскорта. Адвокат задержанного Джей Наткинс утверждает, что тот уже девять лет проживает в Великобритании, недавно окончил бизнес-курс в Университете Крайст-Черч и работал на стройке в Восточном Лондоне.

Третьим обвиняемым стал 34-летний украинец Петр Починок, задержанный 19 мая антитеррористическим подразделением в районе Челси. Лавриновичу и Карпюку вменяют преступный сговор, Починку — непосредственно организацию поджога.