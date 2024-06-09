При проведении выборов в Европарламент на одном избирательном участке в Риге были обнаружены десять конвертов без печатей, сообщают Latvijas Radio и Латвийское телевидение со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Кристине Саулите. По ее словам, расследование проводят Служба госбезопасности и Госполиция Латвии.

Неопечатанные конверты были найдены при вскрытии урны на 81-м участке. «Цель расследования — установить, попали ли эти конверты туда злонамеренно или это произошло по невнимательности людей, в данном случае, работников участка», — пояснила глава латвийского Центризбиркома.

Саулите уточнила, что если проверка не выявит злонамеренных действий сотрудников избирательного участка, голоса из неопечатанных конвертов вечером 9 июня будут «засчитаны к общему количеству».

Латвия выбирает девять депутатов Европарламента из 271 кандидата, голосование завершилось накануне вечером, при этом ЦИК сообщал, что обошлось без происшествий. Официальные итоги ЦИК республики опубликует вместе с другими странами в полночь воскресенья, когда закроется последний избирательный участок в Германии.

В выборах поучаствовали минимум 520 045 жителей Латвии (33,77% избирателей) — чуть больше, чем в 2019 и 2014 годах. Республиканские СМИ отметили низкую избирательную активность молодежи, которая, как заявили в эфире Latvijas Radio студенты-активисты, фактически «проигнорировала выборы» и в большинстве своем аполитична.

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Сегодня, 9 июня, — последний и самый массовый из четырех дней голосования на выборах в Европарламент. Оно стартовало в четверг, 6 июня, в Нидерландах, продолжилось 7 июня в Ирландии и Чехии, где участки оставались открытыми и 8 июня. В этот же день голосовали Литва, Словакия и Мальта. Остальные страны ЕС назначили голосование на 9 июня.

Нынешние выборы особенные: они стали десятыми по счету (после состоявшихся в 1979 году) и первыми после выхода Великобритании из ЕС. Предыдущее голосование за кандидатов в депутаты Европарламента проводилось в 2019 году, а до этого — в 2014 году. По итогам нынешних выборов в ЕП будут распределены 720 мандатов на следующие пять лет.

Количество евродепутатов от каждой страны определяется в соответствии с численностью ее населения. Минимальная квота — шесть мандатов, и в эту категорию попадают Кипр, Мальта и Люксембург, максимальная — 96 мандатов, она принадлежит Германии. Второе место занимает Франция с 81 мандатом, а третье — Испания (76 мандатов).

Европейский парламент, который когда-то высмеивали как «говорильню», за последние два десятилетия приобрел значительные полномочия. Его члены вместе с министрами национальных правительств определяют политику ЕС по целому ряду направлений — борьбе с изменением климата, развитию искусственного интеллекта, защите прав трудящихся, поддержке фермеров субсидиями и других.

Также за Европарламентом остается последнее слово в решении вопроса о том, останется ли Урсула фон дер Ляйен на новый срок на посту главы Еврокомиссии — одной из самых влиятельных должностей в европейской политике.