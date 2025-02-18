Санкт-Петербург снова потратит на проведение праздничных мероприятий больше Москвы и Подмосковья. Масленица 2025 года обойдется региону более чем в 35 млн руб., в то время как расходы Подмосковья составят 13,5 млн, а в столице только 6,2 млн руб., подсчитал RTVI совместно с проектом «Тендерскоп», изучив портал госзакупок.

В 2025 году Масленицу отмечают с 24 февраля по 2 марта, основные праздничные гулянья обычно приходятся на последний день масленичной недели.

В Петербурге на 25,3 млн руб. власти города планируют организацию и проведения «Масленицы 2025». Исполнитель должен будет разработать концепцию оформления арт-объектов и сценплощадки, согласовать кандидатуры ведущего, артистов и других исполнителей. Игровая программа праздника будет длиться не менее четырех часов и включит в себя 11 игр, в том числе светомузыкальный спектакль с пушками, дымовыми зарядами и театром огня. Также планируется проведение не менее шести мастер-классов, выступление диджеев и музыкальных коллективов и «пиротехнического шоу с хлопками, треском и шипением».

Вторая по стоимости закупка в Петербурге — 3,6 млн руб. На эти деньги планируется провести мероприятие «Празднуем масленицу вместе с Санкт-Петербургом» для соотечественников, проживающих за рубежом. В программе — масленичные гулянья в Омане и ОАЭ, в том числе мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, игре на балалайке и русскому народному танцу, а также передача художественной литературы организациям российских соотечественников. В стоимость также входит написание репортажа о прошедшем мероприятии — объемом от восьми до 12 тыс. знаков с пробелами, который должны опубликовать как минимум два зарубежных печатных СМИ.

На втором месте по расходам на празднование Масленицы — Московская область. Общая сумма шести закупок — для Дмитрова, Химок, Ленинского городского округа, Мытищ, Раменского и Подольска — составила 13,5 млн руб. Самая дорогая закупка — в Химках, на 5,2 млн. руб. На эту сумму планируется организовать гулянья в пяти городских парках с музыкальной программой, исторической зоной реконструкции быта X-XI веков, файер-шоу, аттракционами, декоративными инсталляциями и тысячами блинов для угощения.

Еще 4,8 млн потратят на празднование масленицы в Ленинском городском округе Подмосковья. Там покажут театрализованный спектакль «Масленица в деревне Чудаково», организуют аттракционы, в том числе бой мешками и тир «русская печь», а также мастер-класс по изготовлению ледяной скульптуры. Здесь же сожгут чучело Масленицы высотой 6-8 метров.

В Москве на масленичные гулянья потратят 6,2 млн руб. На портале госзакупок есть всего четыре тендера на организацию масленичных гуляний в районах Царицыно, Ясенево, Хорошево-Мневники и Коломенское. Коломенская закупка самая дорогая — на 5,1 млн. В техническом задании описано, что на три мероприятия — «В гостях у Масленицы», «Широкая Масленица в Коломенском» и «Гуляй, Масленица!» понадобятся диджеи, ведущие, аниматоры, музыкальные коллективы, официанты, фотографы и видеографы. Для гостей будут проводить интерактивные игры, устроят фотозоны, лабиринт из сена, а также проведут «обряды прощания с Масленицей».

В первую пятерку регионов с самыми дорогими масленичными гуляньями также вошли Челябинск и Нижний Новгород. В Челябинске две закупки общей суммой в 3 млн руб. предполагают четыре локации народных гуляний с двухметровыми масленичными куклами, традиционными играми и детскими забавами.

А в Нижнем Новгороде RTVI обнаружил пять закупок общей суммой 1,7 млн руб. без детализации технического задания по самой крупной закупке в 937 тыс.

В десятку регионов с самыми дорогими масленичными гуляньями также вошли Пермь (1,1 млн руб.), Иваново (1,07 млн руб.), Забайкальский край (1,05 млн руб.), Красноярск (897 тыс. руб.) и Калуга (790 тыс. руб.).