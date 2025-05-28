Россия использует западные материалы для модернизации своих ядерных хранилищ — об этом говорится в совместном расследовании немецкого журнала Spiegel и датского портала Danwatsch. Как утверждают издания со ссылкой на «документы, взятые из российской тендерной базы данных», речь идет в том числе о фирме Knauf из баварского города Ипхофен. Это концерн с миллиардным оборотом, чья продукция «пользуется особым спросом» на российских стратегических объектах.

Журналисты-расследователи «отфильтровали российские тендеры по крупнейшим военным заказчикам и загрузили более двух миллионов файлов». В первую очередь, речь идет о документации, которая касается пусковой базы в Ясном (Оренбургской области).

«Документы показывают, что для строительства ядерных баз были заказаны материалы западных корпораций», — утверждает Spiegel.

Так, «многочисленные чертежи для базы вокруг Ясного описывают, какие материалы необходимы для строительства и кем они должны быть доставлены».

«Они впервые раскрывают, что российские военные используют продукцию западных компаний для строительства, возможно, самых секретных объектов в мире. Речь идет о строительных материалах, таких как цемент и гипс, клей, изоляция», — сообщает Spiegel.

Благодаря немецкой продукции, бункеры, где находится ракетный комплекс «Авангард», «стали принципиально новыми, более защищенными и изготовлены из более качественного материала».

Издание напоминает, что публично компания дистанцировалась от своего российского бизнеса. Однако «расследование рисует иную картину — Knauf сохраняет полный контроль над дочерними компаниями в России».

В апреле 2024 года журнал телеканала ARD «Monitor» выяснил, что на нескольких строительных площадках в Мариуполе были обнаружены строительные материалы Knauf.

При этом прямые поставки из Германии в ведомства, находящиеся в подчинении Минобороны России, невозможны.

«Как показывает база данных, заказчики не заключают прямых контрактов с западными фирмами. Тендер, объявленный осенью 2022 года, демонстрирует, как идет закупка гипса: небольшая фирма со скромными офисами в Екатеринбурге оказывается единственным претендентом — и выигрывает его», — утверждает Spiegel.

В фирме Knauf ответили на запрос издания, что «российские дочерние компании Knauf продавали продукцию российского производства почти исключительно независимой компании по торговле строительными материалами» и не имели возможности повлиять на выбор конечного потребителя.

Семейное предприятие по производству гипса было основано братьями Кнауф почти сто лет назад. По данным СМИ, состояние фирмы строительных материалов оценивается в €11,8 млрд. В 2023 году оборот компании составил €3,7 млрд.

«Патриарх компании Николаус Кнауф также много лет был почетным консулом России в Нюрнберге», — отмечает издание.