В Киргизии спикер парламента сменил свою фамилию с более «русского» варианта на более «киргизский» — теперь он не Нурланбек Шакиев, а Нурланбек Тургунбек уулу.

У киргизов фамилии с окончаниями «ов» и «ев» формировались под влиянием русской культуры, за их основу зачастую бралось имя деда по отцовской линии.

В своих соцсетях спикер пояснил, смена фамилии — это личное решение каждого человека. Законопроект, который Тургунбек уулу инициировал совместно с еще двумя депутатами, предусматривает несколько вариантов написания фамилий в соответствии с национальными особенностями.

«Выбирая из их числа, я решил сменить фамилию с Шакиева на Тургунбек уулу. Если говорить о моем отце Тургунбеке, то он был обычным человеком, всю жизнь проработавшим в дорожной отрасли. Для меня честь быть сыном своего отца, который своим трудом воспитал семерых детей и известен народу своим трудом», — отметил он.

Инициаторы законопроекта предлагают три варианта написания фамилий. Например, Бакытбеков Усон Жакшылыкович по желанию может выбрать фамилию: Бакытбек Усон Жакшылык уулу, Бакытбектеги Усон или Бакытбектеги Усон Жакшылык уулу, Бакытбектеги Усон Жакшылыктан.

Один из авторов документа Мирлан Самыйкожо отметил, что новые варианты написания фамилий отражают национальные традиции киргизов и их историческое наследие.