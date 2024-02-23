Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне отказался восстановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК), отклонив поданную им апелляцию. Об этом сообщается на сайте арбитража.

В пресс-релизе CAS говорится, что апелляцию рассматривала специальная судебная комиссия, которая пришла к выводу о правомерности решения МОК об исключении ОКР. Международный олимпийский комитет обосновывал это решение тем, что ОКР принял в свой состав олимпийские комитеты ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Комиссия CAS, отвечающая за этот вопрос, отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение, установив, что исполнительный комитет МОК не нарушил принципы законности, равенства, предсказуемости или соразмерности», — говорится в постановлении спортивного арбитража.

CAS уточнил, что решение его коллегии — «окончательное и обязательное для исполнения», но стороны вправе обжаловать его в Федеральном суде Швейцарии в течение ближайших 30 дней (правда, «по ограниченным основаниям»).

ОКР выпустил ответное заявление, в котором отметил, что дело было «предсказуемо рассмотрено в рекордно краткий срок» — в отличие от остальных исков Олимпийского комитета России, находящимися в «работе» у CAS более полутора лет. «Международный спортивный арбитраж в отношении всего, что касается России, уже давно утратил объективность, действуя как политический инструмент, а не институт правосудия», — говорится в заявлении ОКР.

Комитет назвал решение CAS новым подтверждением тому, что «гражданская и спортивная дискриминация, направленная против россиян, в преддверии Игр в Париже достигла невиданных масштабов».

МОК приостановил членство ОКР в октябре 2023 года, когда в состав Олимпийского комитета России вошли олимпийские советы новых территорий — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В пресс-релизе МОК по этому поводу говорилось, что Международный комитет считает олимпийские советы этих регионов частью Национального олимпийского комитета Украины (НОК), а действия ОКР — нарушающими олимпийскую хартию. Апелляция Олимпийского комитета России на это решение была зарегистрирована CAS в ноябре 2023 года.

Почетный президент ОКР Виталий Смирнов заявил «Матч ТВ», что комитет продолжит работать и контактировать с МОК, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда.

«Мы всегда надеемся на лучшее. Сейчас уже вопрос к нашим юридическим службам ОКР, чтобы понимать, какие дальнейшие шаги могут быть предприняты», — пояснил он.

По словам Смирнова, в России многое делается в соответствии с принципом МОК о том, что олимпийское наследие не должно простаивать после Игр.

«Сочи за 10 лет продемонстрировал удивительную востребованность спортивных сооружений, инфраструктуры», — рассказал почетный президент ОКР.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова призвала «не закрываться занавесом ото всех» после решения CAS. «Как закончится ситуация с Украиной, нам скажут, что никаких нарушений с вашей стороны нет», — убеждена она.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, комментируя решение спортивного арбитража, выразил уверенность в том, что «там давление оказывается по всем направлениям и изо всех сил».

«Сейчас нам надо проводить хорошие альтернативные соревнования с участием дружественных стран. <…> А потом уже история многое покажет. Думаю, всё вернется на круги своя, весь негатив по отношению к России у них закончится, и поменяются члены МОК. <…> Пройдет какое то время, и наступит момент, когда мы вернемся», — заявил спортсмен.

Чемпионка мира в тройном прыжке в помещении Иоланда Чен назвала МОК несамостоятельной организацией и призвала не ждать от него адекватных решений.

«Ожидаемое решение. Неужели мы еще на что то рассчитываем и что то ждем от них? Они неадекватные, въелись в это решение и следуют ему. МОК стал абсолютно несамостоятельной организацией, нечего даже обращать внимание на них и все, что с ними происходит», — заявила она.

Депутат Госдумы Ирина Роднина тоже назвала решение CAS предсказуемым. «Они считают, что мы агрессоры. Мы так не считаем. О какой справедливости тут может идти речь? Надо не искать доброго отношения, а понимать, что за любые слова последуют какие то действия», — рассуждает трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.