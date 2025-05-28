Госдума во втором и третьем чтениях одобрила закон, разрешающий использование биометрии при сделках с жильем. Замглавы комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с RTVI сообщила, что мера, возможно, хоть и не будет популярной, но при этом обеспечит дополнительную защиту участникам операций с недвижимостью.

Закон, который начнет действовать с 1 июля 2026 года, поддержали 338 депутатов, один парламентарий проголосовал против.

По словам Разворотневой, традиционные сделки с недвижимостью, требующие личного присутствия, никто в данном случае не отменяет. Однако «прогресс не стоит на месте», и для некоторых людей дистанционный формат проведения операций становится весьма удобным решением, считает она.

«Для тех, кто захочет использовать такой способ, это будет дополнительным в том числе способом защиты. Хотя сейчас мошенничества, связанные с регистрацией недвижимости онлайн, без участия хозяина, путем вскрытия аккаунтов на “Госуслугах” становятся все реже. Кроме того, многие ставят самозапреты на сделки с недвижимостью без личного участия. Так что, мне кажется, таких дистанционных операций будет хоть и немного, но они будут», — сказала депутат.

Поправки вносятся в закон «О государственной регистрации недвижимости». Теперь можно будет подавать заявления на регистрацию сделок с недвижимостью дистанционно, для чего потребуется использовать усиленную электронную подпись. Главное условие — личность заявителя должна быть подтверждена системой биометрии.

Речь идет о «Единой системе идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических данных». В этой системе хранятся биометрические данные граждан, которые могут использовать все государственные органы.

В январе гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Полоцкий заявил, что к 2025 году может появиться возможность офлайн-продажи товаров с возрастными ограничениями, включая алкоголь, через биометрическую систему.

В апреле «Коммерсантъ» сообщил о планах правительства законодательно регулировать продажу энергетических напитков на маркетплейсах с использованием биометрии. По информации источников в сетевой торговле, новый законопроект будет предусматривать продажу энергетиков через Единую биометрическую систему.

Один из собеседников издания отметил, что обсуждается внедрение биометрии и в торговлю табачной продукцией, но подчеркнул, что пока говорить о конкретных действиях в этом направлении преждевременно.