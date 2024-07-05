Российские военные специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного боеприпаса американской ракеты ATACMS. Об этом рассказал РИА Новости специалист по работе с вооружением.

Суббоеприпас выглядит как шарообразный предмет зеленого цвета, по размеру он напоминает теннисный мяч — «рубашка состоит из штампованной облицовки, внутри корпус из вольфрамового сплава, имеющий насечки, а также взрывчатое вещество и сам взрыватель». По словам эксперта, суббоеприпас ATACMS имеет схожее строение с гранатой РГО, однако вольфрамовые осколки набирают большую скорость при полете за счет массы.

Собеседник агентства заявил, всего в дальнобойной ракете ATACMS 275 суббоеприпасов. Вскрытие кассеты происходит за двести метров над землей, затем она начинает вращаться «за счет выступающих перьев», и, когда набирает около двух тысяч оборотов, «центробежные стопоры расходятся в стороны и происходит поворот движка внутри».

«Капсюль-детонатор становится напротив ударника. При ударе о поверхность происходит взрыв боеприпаса. На данный момент встречаются боеприпасы, которые взрываются мгновенно, но существуют взрыватели, которые позволяют взорваться после короткого замедления», — рассказал специалист.

Он также отметил, что если ракета открылась штатно, а боеприпас не сдетонировал, то «с большей вероятностью он находится уже на взводе», а его перемещение и транспортировка невозможны. Поэтому при встрече с боеприпасом населению нужно быть «максимально осторожным».

«Радиус разлета осколков, согласно данным, составляет порядка 20 метров. Но объективно некоторые осколки даже на расстоянии 50 метров способны пробить металлическую дверь. Осколочное поле меньше, вероятность поражения меньше, но убойная сила осколков представляет большую угрозу. Падение 250 элементов накрывает квадрат 400 на 400 метров, суббоеприпасы падают приблизительно в пяти метрах друг от друга», — сказал эксперт.

1 июля РИА Новости сообщило, что российские специалисты изучили внутреннее устройство ракет ATACMS, в том числе систему наведения и коррекции полета ракеты. В частности, они установили, что благодаря трем лазерным кольцевым гироскопам ракета «удерживается на отстроенной баллистической траектории».

Кроме того, ракета ATACMS содержит GPS-антенну, благодаря которой производится коррекция на участках баллистической траектории, рассказал агентству специалист по работе с вооружением.