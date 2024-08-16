Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов удалил видеообращение, в котором он критиковал некоторых Z-блогеров и военных корреспондентов за «неправильное» освещение боевых действий в Курской области. В своем заявлении представитель оборонного министерства использовал резкие выражения, называя своих оппонентов «петухами», которые, по его мнению, якобы работают на украинскую армию.

Вечером 15 августа Алаудинов опубликовал в своем телеграм-канале видео с критикой части российских Z-каналов.

В частности, он отметил телеграм-канал «Операция Z» и обвинил его в работе на Украину.

Командир «Ахмата» привел в пример пост, опубликованный в канале «Операция Z» накануне, где транслировались кадры с «журналистами НАТО», которые якобы передвигаются по Судже.

Вместе с тем, канал «Операция Z» адресовал командиру «Ахмата» вопрос о том, что он может ответить на эту ситуацию.

«Я скажу — у тебя “спрашивалка” не выросла, чтобы у меня что-то спрашивать. И не такой “петух”, как ты, должен у меня что-то спрашивать. Я свою работу знаю, я ее делаю, я воюю. И делаю все, чтобы такие петухи, как ты, не могли посеять панику в наших рядах и среди мирного населения», — заявил в ответном обращении Алаудинов.

Он также добавил, что подобных блогеров, которые, по его мнению, работают в интересах Украины, нужно «минимум сажать, а максимум расстреливать».

Позже видеообращение со страницы командира «Ахмата» было удалено. Вместо него в его аккаунте появился новый ролик со следующим текстом: «Не достойны “питушки” внимания на канале патриотов России».

В новом видео Алаудинов рассказал о потерях украинской армии за сутки. При этом в его канале осталось дневное обращение, в котором чеченский командир также называет некоторых блогеров и военкоров «петухами».

«Сейчас в интернете пойдут всплески, всхлипы некоторых петухов, которые будут рассказывать, что мы уже все потеряли», — говорит Алаудинов.

По его словам, на фронте «тяжело, когда где-то начинают оставлять позиции некоторые доблестные товарищи, которые имеют громкие названия, рассказывают сказки, какие они герои».

В том же видео Алаудинов утверждает, что «ничего критического» в приграничных районах по состоянию на 15 августа в России не произошло. По его словам, противник лишь «чуть поменял тактику и начинает давить со всех щелей».

В то же время в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» появился уточняющий пост, в котором говорится, что это не к ним обратился командир «Ахмата».