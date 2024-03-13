Госдума уже в весеннюю сессию может внести изменения о прогрессивной шкале налогообложения в российское законодательство. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Парламентарий назвал «вполне разумными» уже озвученные варианты, согласно которым планируется повысить налоги для граждан с доходами от 1 млн рублей. Аксаков также напомнил, что «Справедливая Россия — За правду» уже предлагала внедрить прогрессивную шкалу налогообложения.

«Президент нас тоже поддерживает. Очевидно, это позволит наполнить наш бюджет. Причем те варианты, которые сейчас озвучиваются, на мой взгляд, вполне разумные — когда люди будут платить повышенные налоги с суммы доходов свыше миллиона рублей. Ну, и если пять миллионов рублей или выше, то платят еще большие налоги — 20 процентов», — сказал депутат.

По его словам, если от суммы 5 млн останется 80%, то получится все равно «приличная сумма, позволяющая вполне спокойно и комфортно жить».

«Поэтому — абсолютно правильное, справедливое решение, надо его быстрее реализовать. Уверен, что Госдума уже в весеннюю сессию (пройдет с 9 января по 4 августа. — Прим. RTVI) эти инициативы пропишет в законе налоговом. Соответственно те, кто побогаче, будут побольше платить», — сказал парламентарий.

В разговоре с «Коммерсантъ FM» Аксаков заявил, что, по его мнению, повышенную ставку НДФЛ в 15% стоит применять, начиная с годового дохода в 1 млн рублей, при доходе 3 млн рублей — 17%. Для физлиц с доходами свыше 5 млн рублей Аксаков предлагает повысить налог до 20%.

«Это я условно говорю. То есть конкретные цифры пока назвать не могу. Но именно ступени повышения налогообложения, и с какой величины уже будет плоская шкала, например, 20% с 5 млн рублей условно, с 10 млн рублей», — добавил он.

По словам парламентария, прогрессивная шкала налогообложения может начать действовать уже в 2025 году, а доходы от налогообложения следует направлять в бюджеты регионов.

Президент России Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию поручил продумать «более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы».