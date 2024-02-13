Партия «Справедливая Россия ― Патриоты ― За правду» (СРЗП) не обсуждает и не планирует смену названия, а также ликвидацию постов сопредседателей. Об этом сообщил RTVI сопредседатель СРЗП Геннадий Семигин.

«Последние месяцы регулярно появляется множество провокационных статей и слухов о Партии “Справедливая Россия — Патриоты — За правду”. Вопрос об изменении названия, ликвидации постов сопредседателей партии никогда не обсуждался и не планируется», — сказал Семигин.

Депутат отметил, что такие решения может принять только съезд партии, «существенно изменив устав».

«Такого нет. Спрашивайте у тех, кто это написал», — сказал RTVI первый замглавы фракции СРЗП в Госдуме Олег Нилов, комментируя публикацию о возможных структурных изменениях в партии.

13 февраля «Ведомости» со ссылкой на источники написали, что партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» может вернуться к своему историческому названию «Справедливая Россия», а бывшие руководители партий «Патриоты России» и «За правду» Геннадий Семигин и Захар Прилепин якобы могут лишиться постов сопредседателей в партии.

По словам одного из собеседников газеты, обсуждение этого вопроса началось в конце 2023 года в том числе из-за «не самых удачных» для партии региональных выборов. Председатель СРЗП Сергей Мирнов якобы посчитал причастными к провалу «ультрапатриотические силы», присоединившиеся к партии в 2021 году, утверждает источник «Ведомостей». Однако, по его словам, об «откате к социал-демократическим истокам» речь не идет.

Представитель Миронова назвал данные об изменениях в СРЗП слухами. Источник газеты, близкий к Прилепину, обвинил в распространении этой информации «ту часть старых эсеров, которым не нравится повестка специальной военной операции». Помощник вице-спикера Госдумы, депутата СРЗП Александра Бабакова назвал «бредом» возможные изменения в партии.