Закон, разрешающий регионам переходить на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ), «спускает в унитаз» 150 тыс. муниципальных депутатов. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев (КПРФ), передает корреспондент RTVI.

Документ, ликвидирующий уровень городских и сельских поселений, сегодня был принят в третьем чтении. По словам Матвеева, закон, по сути, «ликвидирует местное самоуправление в Российской Федерации».

«Такой одноуровневой модели нет нигде в мире, кроме Албании. Никто не может сказать, что где-то существует какой-то опыт местного самоуправления, который призывает нас воспользоваться этой моделью. Пример Подмосковья, который давно в нарушении всех законов Конституции у себя все ликвидировал, это скорее вопрос, так скажем, корпоративных интересов и борьбы за сверхдорогую землю», — заявил он.

По его мнению, цель документа — предоставить возможность главам регионов из «своего губернаторского окна распоряжаться муниципальной землей, имуществом, собственностью», в то время как мундепы будут «разогнаны».

«Если мы посмотрим на параметры реформы, они огромные: почти 15 тыс. поселений, включая 1 тыс. малых городов, могут быть ликвидированы. Две трети полномочий стоимостью до 4 трлн рублей могут быть перераспределены в руки губернаторов. Это колоссальный удар», — заявил парламентарий.

Далее Матвеев обратился к «господам единороссам», обвинив их в том, что они якобы «отменили всенародные выборы мэров», из-за теперь все главы поселений напрямую подчиняются руководителям регионов.

«И вот вы спускаете в унитаз 150 тыс. муниципальных депутатов, на которых опирается власть. Президент в своих выступлениях неоднократно говорил: местное самоуправление — самая близкая к человеку власть, до которой рядовой гражданин должен дотянуться рукой, и по тому, насколько эффективно работает конкретная управа, поселковая и районная администрация, можно судить о дееспособности всего государства в целом», — сказал Матвеев.

Он подчеркнул, что фракция КПРФ будет голосовать «категорически против» принятия документа, а также коммунисты рассчитывают на то, что президент не подпишет его.

«Это разрушение местного самоуправления, это дезорганизация власти на местах, и она еще очень сильно всем аукнется», — резюмировал Матвеев.

Председательствующий на этом заседании первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сделал Матвееву замечание «за брань с трибуны», пообещав, что если ситуация повторится, то последний будет лишен слова «на очень длительное время».

За закон проголосовали 318 депутатов против высказались 80, один воздержался. Далее документ, разработанный главами профильных комитетов Совета федерации и Думы Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым (оба — «Единая Россия») будет направлен в Совет Федерации, где его рассмотрят 14 марта.

В первом чтении законопроект обязывал все регионы России заменить действующей двухуровневую систему МСУ на одноуровневую. Однако во втором чтении были внесены поправки, согласно которым субъекты России, «имеющие социально-экономические, исторические, национальные и иные особенности», могут сохранить двухуровневую систему.

Согласно данным на февраль 2025 года, 20 субъектов России уже полностью перешли на одноуровневую модель, 26 планируют перейти, еще 25 — перейти частично. Еще 18 субъектов изъявляли готовность сохранить двухуровневую модель.