Бывший совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов приговорен к 14 годам колонии общего режима за растрату более 156 млрд рублей, сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции. Соответствующее решение 14 июля принял Хамовнический районный суд столицы.

Беджамов признан виновным в присвоении (растрате) денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК). Кроме того, суд удовлетворил поданный представителем потерпевшей стороны гражданский иск. «Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчисляется с момента задержания Беджамова Г.И. на территории РФ», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Обвинительное заключение по делу банкира было утверждено еще в октябре 2023 года. Аналогичный приговор — 14 лет лишения свободы — бизнесмену уже выносили в декабре 2024 года. Однако в апреле 2025 года Московский городской суд отменил заочный приговор Хамовнического суда Москвы и направил его на новое рассмотрение в суде первой инстанции.

По версии следствия, Беджамов причастен к присвоению более 156 млрд рублей клиентов Внешпромбанка в составе организованной группы. В Генпрокуратуре считают, что весной 2009 года бизнесмен и его возглавлявшая банк сестра Лариса Маркус создали преступную группу, куда вошли также первый вице-президент кредитной организации Али Одей Аджин, вице-президент Елена Глушакова, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие.

Эта группа, как говорилось в обвинительном заключении, до декабря 2015 года организовывала выдачу невозвратных кредитов и списывала средства со счетов клиентов банка без их ведома.

«Средства клиентов банка использовались акционерами как свои. <…> Подписи в кредитных договорах многих клиентов подделаны, а часть договоров вообще отсутствует. Эти соглашения владельцы банка использовали для вывода денег из кассы банка. За счет этих средств они поддерживали свой высокий уровень жизни: в год они тратили на себя до $30-40 млн», — рассказывал один из знакомых совладелицы Внешпромбанка Ларисы Маркус.

В 2016 году лицензия Внешпромбанка была отозвана. По данным Forbes, сильнее всех при этом пострадал экс-глава Тульской области Владимир Груздев, у которого в банке лежало от $44 до $50 млн. Кроме того, в том же банке обслуживалась наполовину принадлежавшая его матери Нелли компания «Модный континент» (бренд Incity). Среди вкладчиков банка СМИ на тот момент также называли членов семьи бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу, супругу вице-премьера Дмитрия Козака Наталью Квачеву и сына Сергея Иванова, возглавлявшего тогда администрацию президента России.

Лариса Маркус была привлечена к уголовной ответственности и приговорена к 8,5 года колонии, Глушаков получил четыре года. Весной 2016 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Беджамова, после чего банкира объявили в международный розыск. В апреле он был задержан в Монако, но выпущен под залог — и уехал в Лондон. Британские власти отклонили российский запрос на выдачу банкира.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Высокий суд Лондона иск от Внешпромбанка к Беджамову, и в 2019 году активы бизнесмена на 161,52 млрд рублей были арестованы.

В апреле 2021 года гендиректор АСВ Андрей Мельников утверждал, что Маркус заключила с агентством мировое соглашение, обязавшись вернуть свои активы из США и Европы. Летом 2021 года АСВ заявило, что найденные активы Беджамова и его сестры составляют $100 млн.

В августе 2021 года Высокий суд Англии отказался санкционировать продажу лондонской недвижимости Беджамова по запросу российского финансового управляющего банкротством банкира. В октябре 2022 года россиянина официально признали банкротом в Великобритании.