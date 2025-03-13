Несмотря на восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном, угрозы российским портам в Балтийском море могут только вырасти в будущем. Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» рассказал помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Европейское крыло НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном», — заявил он.

По словам Патрушева, «нынешнее обострение обстановки» в Балтийском море спровоцировано Великобританией. Помощник президента предположил, что военные угрозы будут только возрастать после решения Евросоюза о «масштабной милитаризации Европы».

«Натовцами отрабатывается применение кибератак на навигационное оборудование российских судов с целью организации нештатных ситуаций, в том числе ведущих к авариям», — отметил Патрушев.

Он добавил, что страны НАТО занимаются не только организацией, но и спонсированием и подготовкой «участившихся нештатных ситуаций» на торговых судах. «По имеющейся информации, их ВМС планируют усилить террористическую деятельность в отношении российских подводных трубо­проводов, танкеров и сухогрузов», — заключил Патрушев.

Председатель Морской коллегии отметил, что в рамках операции «Балтийский часовой» страны НАТО уделяют «особое внимание» диверсионным подразделениям ВМС.

В начале января 2025 года генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что новая миссия альянса, в которой привлекут фрегаты и морскую авиацию, получила название «Балтийский караул». По его словам, эта операция по патрулированию Балтийского моря направлена на защиту подводной инфраструктуры.

В НАТО отметили, что увеличение военных сил в регионе вызвано так называемым теневым флотом России, назначенным главным виновникам атак на стратегическую инфраструктуру стран Балтийского моря.