Во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале погибли пятеро альпинистов из России Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Их тела были обнаружены на высоте 7100 м во время облета на вертолете, передает The Himalayan Times со ссылкой на главу спасательной операции Мингма Шерпа.

Как пишет издание, предположительно, альпинисты упали с высоты 7600 м. 6 октября они перестали выходить на связь после того, как покинули лагерь.

Представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова сообщила в Facebook*, что еще один член их команды Валерий Шамало отказался от попытки восхождения и самостоятельно спустился до лагеря на высоте 6100 м, откуда его эвакуировали.

«Плохие новости. Сегодня утром был облет. Валеру Шамало сняли с лагеря на 6100, эвакуировали в госпиталь. Ребят обнаружили. Все погибли, срыв связки», — говорится в ее сообщении.

Как пишет ТАСС, российское посольство в Непале подтвердило получение информации о гибели альпинистов.

Дхаулагири находится в Гималаях, у нее несколько вершин, самая высокая — Дхаулагири I — в высоту достигает 8 167 м, это седьмой по высоте пиком в мире.

15 октября 2023 года стало известно, что в расщелинцу во время восхождения на Дхаулагири сорвалась чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева, он погибла. Спортсменка поднималась в составе группы, членами которой были Роман Абилдаев и Расим Кашапов. Их экспедиция была организована Министерством спорта России.

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