Мощный циклон накрыл Приморье — дождь и ветер обрушились 13 апреля на разные населенные пункты региона. В результате без света остались около девяти тысяч жителей, были повреждены кровли домов и дороги. Из-за неблагоприятной погоды отменили несколько внутренних рейсов. Что известно о последствиях природного катаклизма — в материале RTVI.

Масштабные отключения электроэнергии

Мощный циклон с обильными осадками обрушился на Приморье в воскресенье, 13 апреля. Порывы ураганного ветра достигали скорости 40 м/с. По данным властей региона, в результате аварий на объектах электроэнергетики без света остались около девяти тысяч жителей в Находкинском, Партизанском, Большекаменском, Хасанском и Красноармейском округах. Причиной стали порванные ветром провода линий электропередачи.

Утром 14 апреля в пресс-службе правительства Приморья заявили, что электричество восстановлено в большинстве районах региона. Однако работы по-прежнему ведутся в Хасанском округе, который пострадал сильнее остальных.

Спустя несколько часов власти сообщили, что электричество вернулось во все дома Хасанского округа Приморья. Без света остается около 300 граждан в Находкинском округе, но все социальные объекты подключены к электроснабжению.

Повреждения зданий и инфраструктуры

В Хасанском районе ураганный ветер повредил кровли многоквартирных домов и дорожную инфраструктуру. Во Владивостоке и других населенных пунктах несколько деревьев упали на автомобили и линии электропередачи. В городе Фокино штормовой ветер унес беседку на пляже.

В поселке Зарубино начало срывать крыши домов. Особенно пострадала пятиэтажка, у которой ветер полностью снес крышу. Как пишет NEWS.VL, местные жители и спецслужбы оперативно отреагировали на происшествие, но ситуацию осложнял продолжающийся шторм.

Пострадала кровля домов и в поселке Хасан. Спасатели краевой противопожарной службы помогли жителя временно восстановить конструкции. Из центра в регион были направлены восемь человек с аварийно-спасательным оборудованием. На наиболее пострадавших участках установлены временные тенты, чтобы исключить подтопление помещений. После стабилизации погодных условий восстановительным работами займутся управляющие компании, отмечает PrimaMedia.

Еще одна многоэтажка пострадала во Владивостоке, где мощные порывы ветра сорвали куски обшивки с торца дома.

Стихия настигла и водителей на Золотом мосту во Владивостоке. Как отмечал телеграм-канал AUTO.VL, из-за порывов ветра автомобили болтало из стороны в сторону.

В Лазовском округе из-за ливня было нарушено транспортное сообщение с шестью населенными пунктами — Кишиневкой, Биневским, Свободным, Заповедным, Чистоводным и Киевкой. В Примавтодоре рассказали, что водопропускные трубы не выдержали давления сильного дождя, поэтому на этом участке сделали проран.

К 5:55 мск 14 апреля движение по двум полосам на шестом километре автодороги Лазо — Заповедный в Лазовском округе было полностью восстановлено.

Во Владивостоке после шторма улицы очищают коммунальщики. Городская служба развернула оперативный штаб для быстрого реагирования на непогоду, который круглосуточно мониторил места возможных подтоплений и образований наледей.

Проблемы с авиасообщением

Из-за неблагоприятных погодных условий в Приморье отменили часть внутренних рейсов:

самолетный: Владивосток — Терней — Владивосток,

вертолетный: Дальнегорск — Терней — Амгу — Максимовка — Светлая — Единка — Агзу — Единка — Светлая — Максимовка — Амгу — Терней — Дальнегорск.

Также «по метеоусловиям» был перенесен рейс Владивосток-Дальнегорск-Владивосток. В пресс-службе авиапредприятия «Пластун-Авиа» уточнили, что он будет выполнен 15 апреля.

Кит на берегу Приморья

В Хасанском районе на побережье было обнаружено выброшенное на берег тело кита. Как пишет vladivostok1, животное погибли давно. На кадрах видно, что часть головы кита сильно раздулась. Vladivostok1 предполагает, что это может быть следствием скопления ядовитых газов, возникающих при разложении тканей.

По словам очевидцев, туша кита находится на берегу в труднодоступном месте. Как власти будут утилизировать труп — пока неизвестно.

Согласно прогнозу, 14 апреля во Владивостоке ожидается преимущественно облачная погода. Температура воздуха составит от +3 до +7 градусов, ветер юго-восточный со скоростью до 10 м/с.

В Приморье в течение дня местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха останется в пределах от +3 до +14 градусов.