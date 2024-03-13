США предоставят Украине новый «срочный» пакет помощи на $300 млн, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга Белого дома. Несколькими часами ранее Дания приняла решение выделить для Киева военную помощь на €308 млн.

Вашингтон сообщил, что президент США Джо Байден распорядился организовать для Киева «срочную военную помощь». Как отметил Салливан, сумму удалось выделить, поскольку американские власти смогли заключить контракты по закупкам вооружений для восполнения своих запасов на более выгодных условиях, чем ожидалось.

«Сегодня от имени президента Байдена я объявляю об экстренном пакете военной помощи, включающем вооружения и технику на 300 млн долларов для удовлетворения некоторых насущных потребностей Украины», — заявил Салливан.

Он рассказал, что в военный пакет войдут «большой транш артиллерийских снарядов и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS». При этом помощник американского лидера отметил, что подобной помощи украинской армии хватит лишь на «короткий период», по его оценке, всего на пару недель.

Выделение дополнительной помощи США Украине не проходит одобрение в американском Конгрессе с конца 2023 года. Представители республиканской партии отказываются поддерживать пакет помощи, в который также входит поддержка Израиля и Тайваня и усиление границ США. До этого последний пакет помощи Киеву Вашингтон отправил в декабре 2023 года на сумму 250 млн долларов.

Также 12 марта Совет по внешней политике Дании согласовал пакет помощи для Украины размером 2,3 млрд крон, что эквивалентно почти €308 млн. Средства будут выделяться траншами в течение трех лет. Наибольшую поддержку размером 1,3 миллиарда крон Киев получит уже в 2024 году. Оставшаяся сумма будет распределена в последующие два года.

Это 16-ый пакет помощи от Дании Украине. В него будут включены средства на закупку самоходных артиллерийских установок CAESAR в сотрудничестве с Францией, а также самоходных 120-мм минометов и снарядов к ним в сотрудничестве с Эстонией и Чехией.