США и Евросоюз хотят пустить средства, начисляемые в виде процентов на замороженные на Западе активы Банка России, для оказания военной и экономической помощи Украине, и этот вопрос может решиться уже в ближайшее время — до июньской встречи лидеров стран G7, пишет The New York Times (NYT).

«Это может предоставить Украине многомиллиардный спасательный круг в условиях активизации военных усилий России», — говорится в статье.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что рассматриваются несколько вариантов использования замороженных российских активов на $300 миллиардов. По ее словам, самая «многообещающая идея» заключается в том, чтобы страны G7 предоставили Украине кредиты, подкрепленные прибылью от заблокированных в Европе российских активов.

Главы Минфинов стран G7 встретятся на этой неделе в Италии, где рассчитывают доработать план использования замороженных активов Банка России, который должен быть представлен лидерам «Большой семерки» перед их встречей в июне.

«Срочная необходимость найти способ предоставления большей финансовой поддержки Украине растет, поскольку усилия страны по противостоянию России начинают давать сбои», — поясняет NYT.

Йеллен заявила, что «все партнеры» США проявили «значительный интерес к такой кредитной структуре, которая обеспечит поток непредвиденных прибылей».

По ее словам, такая схема использования прибылей от российских активов «позволит получить значительную сумму, которая поможет удовлетворить потребности, которые появятся у Украины как в военном отношении, так и в процессе восстановления».

Западные союзники Киева на протяжении нескольких месяцев обсуждают, насколько далеко можно зайти в использовании активов российского Центробанка. США настаивают на то, что конфискация этих средств и их передача Украине не противоречат международному праву.

Однако несколько европейских стран, включая Францию ​​и Германию, сомневаются в правомерности такого шага и опасаются прецедента, который он создаст.

«Хотя США недавно приняли закон, который позволяет администрации Байдена арестовывать и конфисковывать российские активы, желание Вашингтона действовать в унисон с Брюсселем в значительной степени отодвинуло эту идею на второй план», — отмечает NYT.

В мае 2024 года страны ЕС в принципе согласились на использование 90% прибыли от российских активов для покупки оружия Украине через Европейский фонд мира — структуру, через которую Евросоюз финансирует военную помощь другим странам и собственные военные миссии. Остальные 10% планируется пустить на восстановление Украины и закупки нелетального оружия.

Около 190 млрд евро Банка России заблокированы в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear и приносят около 3 миллиардов евро процентов в год. Использование этих средств в качестве обеспечения позволит предоставить Украине кредит на гораздо более значительную сумму — потенциально до 50 млрд долларов.

Механизм передачи этих средств Западу еще предстоит разработать. Посредником мог бы стать Всемирный банк или другое международное учреждение. Также остается неясным, как будет погашен кредит, если российская военная операция на Украине закончится до срока погашения облигаций или процентные ставки упадут, так что поступлений от активов будет недостаточно для погашения кредита. Ожидается, что эти детали будут обсуждаться министрами финансов G7 на этой неделе.

Тем не менее страны «Большой семерки» надеются, что смогут предоставить Украине дополнительные средства уже нынешним летом. Йеллен заявила, что выделение денег Украине имеет решающее значение для того, чтобы продемонстрировать России ее неспособность преодолеть поддержку Запада.

«Я думаю, что Россия заняла выжидательную позицию, и у нее сложилось мнение, что США и их партнеры теряют желание поддерживать Украину в течение длительного времени. То, что мы можем пустить доходы от замороженных российских активов на помощь Украине, — это важный способ продемонстрировать, что мы не собираемся сдаваться», — подытожила глава американского Минфина.