Минфин США решил снять санкции криптовалютный сервис Tornado Cash, одним из сооснователей которого является россиянин Роман Семенов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Tornado Cash — это криптомиксер — сервис, который позволяет повысить конфиденциальность транзакций. Система скрывает связь между источником и получателем токенов. Принцип работы криптомиксеров заключается в том, что пользователи отправляют монеты в пул, где они смешиваются с монетами других пользователей. Сервис часто обвиняли в том, что им пользуются хакеры.

«По итогам анализа юридических и политических вопросов, связанных с применением финансовых санкций к деятельности в новых технологических и правовых условиях, мы приняли решение снять экономические санкции с Tornado Cash», — говорится в сообщении министерства.

При этом в ведомстве отметили, что США по-прежнему обеспокоены случаями отмывания средств через цифровые активы в пользу Северной Кореи и правительства Ким Чен Ына, а также заявили о намерении внимательно отслеживать подобные транзакции.

«Министерство финансов остается привержено использованию своих полномочий для разоблачения и пресечения возможностей киберпреступников и других незаконных акторов получать прибыль от своих преступных действий через экосистему цифровых активов», — сказано в заявлении.

По словам главы Минфина США Скотта Бессента, «защита индустрии цифровых активов от злоупотреблений со стороны Северной Кореи и других незаконных акторов является необходимой для лидерства США в этой сфере».

Минфин США ввел санкции против криптовалютного сервиса в августе 2022 года, обосновав это тем, что с 2019 года через него были отмыты незаконные доходы на сумму более $7 млрд в криптовалюте. Через год основателей криптомиксера Tornado Cash Романа Семенова и Романа Шторма американские власти официально обвинили в отмывании более $1 млрд. В Минюсте США посчитали, что часть этих средств предназначались хакерам из северокорейской группы Lazarus.