Военное руководство США тайно рассматривает возможность масштабного сокращения армии, в ходе которого могут уволить до 90 тыс. человек, в том числе из-за растущих трат. Об этом сообщает портал Military.com со ссылкой на американских чиновников.

Сейчас численность американских ВС составляет, как уточняется в статье, 450 тыс. человек. Источники портала утверждают, что среди рассматриваемых Минобороны США сценариев есть сокращение количества действующих бойцов до 360 тыс. — 420 тыс. бойцов.

«Потенциальное сокращение станет одним из самых значительных за последние годы, поскольку военные стратеги стремятся превратить армию <…> в более гибкое спецподразделение, которое, как они надеются, лучше подойдет для будущих конфликтов», — пишет Military.com.

При этом, как уточняет портал, неясно, коснется ли возможное сокращение только армейского резерва или это затронет и Нацгвардию.

Это решение было принято после того, как министр обороны Пит Хегсет поручил Пентагону разработать планы по сокращению бюджета на 8%. Military.com пишет, что такой шаг демонстрирует растущее финансовое давление на Пентагон, а также более серьезном отходе в военной стратегии от европейского направления и борьбы с терроризмом.

Некоторые военные чиновники на условиях анонимности в разговорах со СМИ выразили тревогу по поводу того, что сокращение численности военнослужащих может усугубить и без того сложную ситуацию с набором персонала и привести к оттоку квалифицированных кадров.

«Если мы сократим численность персонала без четкой стратегии удержания, мы рискуем потерять талантливых людей, у которых есть другие варианты», — сказал неназванный американский чиновник.

В марте телеканал CNN сообщал, что Пентагон рассматривает возможность значительных сокращений высшего звена вооруженных сил США. Помимо этого, планы ведомства включают:

консолидацию боевых командований,

возможную ликвидацию директората, который курирует развитие, подготовку и просвещение объединенных сил,

прекращение расширения вооруженных сил США в Японии,

объединение Европейского командования и Африканского командования.

Телеканал уточнил, что объединение командований позволило бы Пентагону сэкономить около $330 млн в течение пяти лет. Прекращение запланированного расширения вооруженных сил США в Японии помогло бы сохранить около $1,1 млрд, которые необходимы для персонала и модернизации системы командования и контроля. Вместе с тем этот шаг мог бы создать «политический риск» для США в Японии и сократить масштабы командования и контроля в Тихоокеанском регионе, отмечает телеканал со ссылкой на документ.

Как указывает The Washington Post, бюджет Пентагона на 2025 год составляет $850 млрд. В феврале Хегсет приказал высшему руководству Пентагона и американской армии разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% ежегодно в течение следующих пяти лет.