Министерство внутренней безопасности США в четверг, 22 мая, лишило Гарвардский университет сертификата Программы студентов и посетителей по обмену (SEVP), позволяющей принимать иностранных учащихся. Это решение стало результатом ужесточения политики администрации Дональда Трампа в отношении ведущего вуза страны, входящего в элитную ассоциацию Лига плюща.

Глава министерства Кристи Ноэм заявила, что Гарвард принимал «антиамерикански настроенных, сочувствующих террористам» иностранных граждан, которые, по её словам, «домогались, угрожали и применяли насилие в отношении других студентов и сотрудников», а также «нарушали академическую атмосферу университета». Кроме того, университет обвинили в приеме на учебу китайских военных, «причастных к геноциду уйгуров». Об этом говорится в сообщении ведомства.

В результате Гарвард теряет право зачислять иностранных студентов. Уже обучающиеся иностранцы должны будут перевестись в другие вузы или покинуть США, если университет не восстановит свою аккредитацию. Для этого Министерство потребовало в течение 72 часов предоставить полный список иностранных студентов с подробной информацией о них, включая видеозаписи и материалы о возможной противоправной или протестной активности за последние пять лет.

На фоне продолжающегося давления со стороны администрации Трампа, Гарвард ранее отказался выполнять требования о передаче подобных данных, за что уже подвергался финансовым санкциям — в том числе, заморозке и сокращению федерального финансирования на сумму более $2,7 млрд. Также рассматривался вопрос о лишении университета налоговых льгот.

По словам Ноэм, «приём иностранных студентов — это привилегия, а не право. Гарвард отказался действовать добросовестно, и теперь должен понести последствия”.

“Это сигнал всем университетам страны», — отметила глава министерства.

Отказ от иностранных студентов может значительно повлиять на состояние дел в Гарварде, где более 25% обучающихся — это иностранцы. Потеря зарубежных учащихся может негативно сказаться на бюджете и международной репутации университета.