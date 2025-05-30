Правительство США запустило процесс снятия санкций, введенных в отношении главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В компании восприняли это как признаки улучшения двусторонних бизнес-отношений между Россией и США.

«Мы видели документы, не можем комментировать процессуальные действия, которые инициированы не нами. В целом, мы приветствуем факт того, что американская сторона предпринимает усилия по снятию ограничений. Это позволит продолжить бизнес-диалог, который был приостановлен», — заявили представители госкорпорации.

О начале отмены санкций свидетельствует опубликованная на сайте Минюста США краткая форма заявления, поданного в соответствии с законом о регистрации иноагентов 1938 года. В соответствии с регламентом, процесс рассмотрения и принятия решения об отмене санкционных мер запускается после официального опубликования этого документа.

Правовой документ был опубликован по инициативе американской стороны. Как отмечает источник, имеющий отношение к «Ростеху», на нем стоит подпись лоббиста Роберта Стрика, близкого к президенту США Дональду Трампу. Предположительно, администрация действующего президента приступила к кампании по выводу высокопоставленных российских руководителей из-под санкций с целью налаживания конструктивного бизнес-диалога между странами.

В «Ростехе» отметили, что руководство корпорации не подписывало каких-либо просьб и иных документов насчет снятия ограничительных мер, а Сергей Чемезов неоднократно говорил, что не верит в отмену санкций.

Государственная корпорация «Ростех» занимает лидирующие позиции в промышленном, оборонном и технологическом секторах российской экономики. Снятие санкций даст возможность для продолжения приостановленного ранее мирного бизнес-диалога.

С 2014 года в отношении России было введено более 28 тысяч санкций, около четверти из которых инициированы властями США.