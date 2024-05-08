США ввели санкции против россиянина Дмитрия Хорошева, которого считают лидером хакерской группировки LockBit, а также назначили награду в $10 млн за любую информацию, которая будет способствовать его задержанию. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC).

Согласно данным на сайте ведомства, Хорошев попал под ограничительные меры Вашингтона из-за своей деятельности — «роли в разработке и распространение» вируса-вымогателя LockBit. В OFAC также отметили, что после введения санкций все имущество Хорошева в США, если такое имеется, будет заблокировано.

Введение ограничений стало результатом совместных действий Минюста США, Федерального бюро расследований (ФБР), а также спецслужб Великобритании и Австралии, которые также ввели ограничения против россиянина.

По данным Минюста США, Хорошеву предъявлены заочные обвинения по 26 пунктам. Согласно информации ведомства, россиянин в 2019 году придумал и создал хакерскую группу LockBit, которая запускает одноименную вирусную программу.

В ведомстве считают, что хакерская группировка является самой «плодовитой» программой-вымогателем в мире, жертвами которой уже стали порядка 2,5 тысяч человек по всему миру, а также больницы, школы, некоммерческие организации, критически важная инфраструктура, государственные и правоохранительные органы.

По данным спецслужб, Дмитрию Хорошеву 31 год и он родом из Воронежа. В Сети он также использует такие никнеймы как LockBitSupp, LockBit и putinkrab, рассказали в Минюсте. Ведомство утверждает, что Хорошев участвовал в краже более 500 млн долларов.

В феврале Европол сообщил, что провел операцию против хакеров LockBit, в результате чего были выведены из строя основные серверы группировки, а также заблокированы тысячи аккаунтов, с которых совершались преступления. Кроме того, спецслужбы рассказывали о задержании двух членов группировки в Польше и Украине. Также по запросу властей Франции и США были выданы три ордера на арест и пять обвинительных заключений.

В то же время на сайте Минюста США появилась информация о двух предполагаемых членах LockBit. По данным ведомства, ими являются граждане России Артур Сунгатов и Иван Кондратьев, которые в 2021 году использовали программу-вымогатель LockBit против ряда компаний и частных лиц в США, Сингапуре, Тайване и Ливане. Среди других подозреваемых фигурировали имена Михаила Матвеева и Михаила Васильева, которые также являются россиянами.

Великобритания считает, что группировка LockBit связана как минимум с четвертью всех мировых кибератак в 2023 году, целью которых являлось вымогательство.