США и Япония намерены укрепить сотрудничество в оборонной сфере, пишет газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники двух стран. По их словам, это в том числе связано с трудностями, которые испытывают американские производственные мощности из-за продолжительной поддержки Украины.

Тема сотрудничества в сфере обороны станет ключевой на встрече премьер-министра Японии Фумио Кисиды и американского президента Джо Байдена 10 апреля в Вашингтоне. Yomiuri пишет, что лидеры двух государств согласуют список оборонной продукции, в том числе боеприпасов, которые позволят Вашингтону пополнить свой арсенал вооружений и укрепить цепочку поставок для Украины. Как отмечает издание, сейчас американская сторона ожидает наступления кризиса, связанного с тем, что длительная поддержка Киева и другие факторы могут привести к нехватке артиллерийских снарядов и ракет на складах.

Помимо этого, Токио и Вашингтон рассматривают возможность реализации проекта, в рамках которого японские компании будут регулярно обслуживать и ремонтировать американскую военную технику, пишет Yomiuri. Речь идет о кораблях и истребителях F-35A, техническое обслуживание которых проводится в США. В случае, если этот процесс будет организован в Японии, время простоя кораблей сократится, а сопутствующие расходы снизятся, отмечается в статье. В свою очередь Токио, указывает издание, таким образом сможет укрепить собственное оборонное производство.

В то же время в правительстве Японии опасаются, что у японской базы технического обслуживания военно-морских кораблей не хватит для места нужд США. Однако этот вопрос, вероятнее всего, будет обсуждаться «на высшем уровне», пишет Yomiuri.

В июне 2023 года газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Япония ведет переговоры о поставках США артиллерийских снарядов калибра 155 мм для их последующей передачи Украине. Тогда издание отмечало, что принятие такого решения станет «поворотным моментом» для Токио, поскольку японская сторона долгое время воздерживалась от экспорта летального оружия, а теперь якобы ищет «обходной путь» помощи Киеву.

Неназванные источники WSJ указывали, что Япония рассматривает возможность поставок США артиллерийских снарядов в рамках соглашения от 2016 года, которое позволяет двум странам обмениваться боеприпасами. Собеседники газеты подчеркивали, что поставка японских снарядов помогла бы американской стороне пополнить свои запасы.

В декабре 2023 года Япония одобрила поправки к национальным правилам оборонного экспорта, которые разрешают поставки готовой оборонной продукции, произведенной японскими компаниями по иностранной лицензии, в страны, обладающие патентами на эти товары. До этого Токио мог поставлять только компоненты оборонного оборудования, произведенные по иностранной лицензии, а также собственную нелетальную оборонную продукцию.

Кроме того, в конце 2023 года японские власти разрешили передачу в США ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые производятся в Японии по лицензии американских компаний Lockheed Martin и RTX. Агентство Kyodo писало, что Токио также сможет поставлять артиллерийские снаряды калибра 155 мм в Великобританию, поскольку они производятся в стране по лицензии крупнейшей оборонной британской компании BAE Systems.