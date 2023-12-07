Министерство юстиции США обвинило четырех «связанных с Россией» военнослужащих в военных преступлениях. Это первое в истории обвинительное заключение в соответствии со статутом США о военных преступлениях, отмечает пресс-служба ведомства. Россия ранее неоднократно отвергала обвинения в военных преступлениях на Украине.

Минюст приводит полностью имена только двоих обвиняемых ― Сурена Мкртчяна и Дмитрия Будника. Двое других значатся в документе без фамилий ― как Валерий и Назар.

По утверждению ведомства, Мкртчян и Будник командовали воинскими частями, а остальные были военнослужащими более низкого звания. Предположительно они участвовали в боевых действиях на стороне России, говорится в пресс-релизе.

По версии Минюста, в апреле 2022 года Мкртчян и его подчиненные похитили гражданина США из его дома в селе Мыловое Херсонской области и незаконно удерживали его как минимум 10 дней. Как утверждает американская сторона, мужчину допрашивали, избивали и угрожали убийством. Затем его якобы заставили произнести последнее слово и «инсценировали казнь»: приставили пистолет к затылку, но выстрелили мимо.

Из обвинительного заключения следует, что американец находился под защитой Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Минюст США обвиняет военнослужащих в пытках, бесчеловечном обращении, незаконном задержании и «сговоре с целью совершения военных преступлений».

Американец впоследствии был эвакуирован вместе со своей женой-украинкой, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на власти США.

Власти России пока не комментировали заявление Минюста США. Они неоднократно отвергали обвинения в военных преступлениях на Украине.