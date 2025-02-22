США добиваются от союзников блокировки в ООН совместной резолюции Украины и ЕС к третьей годовщине начала конфликта с осуждением действий России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

США впервые с начала боевых действий не вошли в число соавторов проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН. Источники The Washington Post (WP) утверждают, что американская администрация просила Украину отозвать ее вариант резолюции. В Киеве были «потрясены» и отказались отозвать документ, пишет газета.

Госдепартамент опубликовал призыв к государствам-членам ООН поддержать альтернативную «простую историческую» резолюцию США, «чтобы наметить путь к миру». Госсекретарь Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп намерен найти решение, которое «приведет к прочному миру, а не просто к временной паузе» в конфликте на Украине. Он «слишком затянулся и обошелся слишком дорого» Украине и России, отметил Рубио.

«Если ООН действительно привержена своей первоначальной цели, мы должны признать, что, несмотря на возможные трудности, цель прочного мира остается достижимой. Поддерживая эту резолюцию, мы подтверждаем, что этот конфликт ужасен, что ООН может помочь положить ему конец и что мир возможен», — говорится в заявлении госсекретаря.

Голосование по резолюции в Генассамблее ООН запланировано на 24 февраля. Текст, подготовленный Украиной и ЕС, призывает к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию в соответствии с основополагающим Уставом ООН и международным правом, пишет Reuters.

В документе «подтверждается настоятельная необходимость» прекратить военные действия в 2025 году и «удвоить дипломатические усилия для снижения рисков дальнейшей эскалации и достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине». Также в резолюции Украины и ЕС говорится о необходимости выполнять предыдущие резолюции ООН, которые требуют от России вывести войска и прекратить боевые действия.

Проект резолюции США, по данным Reuters, состоит всего из трех абзацев. В нем выражается скорбь по поводу гибели людей во время конфликта и подчеркивается, что главной целью ООН является поддержание международного мира и безопасности, а также мирное урегулирование споров.

США призывают «к скорейшему прекращению конфликта» и «настоятельно рекомендуют» установить прочный мир между Украиной и Россией. По данным Reuters, Россия предложила свою поправку к этой строке, которая звучит так: «призывают к скорейшему прекращению конфликта, в том числе путем устранения его коренных причин». Если поправку примут, Россия проголосует за резолюцию США, заявил агентству неназванный российский дипломат.

В американском проекте также не упоминаются принципы суверенитета и территориальной целостности Украины, как в предыдущих резолюциях ООН, поддержанных США и их союзниками. Источники Bloomberg заявили, что их «ошеломила» настойчивость США и нежелание Вашингтона осудить Россию. Постпред России в ООН Василий Небензя назвал проект резолюции США «хорошим шагом».