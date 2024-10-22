Разведка США предупредила венгерские службы, что группа молодых людей обсуждает в интернете проведение вооруженной акции 23 октября — в годовщину начала Венгерского восстания 1956 года. Об этом пишет издание Telex со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Венгерские власти получили информацию об акции около двух недель назад. По версии разведки США, несколько человек, возможно, готовились к вооруженному нападению в годовщину войны за независимость 1956 года.

«Молодые люди в онлайн-группе вели беседу об акции с участием охраняемых лиц, запланированной на ближайшее время», — уточнили в правительственном информационном центре. О том, где именно готовилась акция и кто мог быть ее целью, неизвестно.

В Контртеррористической службе (КТК) Венгрии отметили, что венгерские службы уделяют подобным сообщениям особое внимание из-за «международных событий последних месяцев, когда несколько ведущих политиков подверглись нападению со стороны вооруженных людей».

Как выяснило Telex, в минувшие выходные сотрудники Антитеррористического центра задержали в пабе Legenda в Будапеште «полдюжины молодых людей». По словам владельца паба, правоохранители остановили их прямо на входе в заведение.

Дипломатические источники утверждают, что рейд был связан с сигналами разведки США. Однако боевого оружия у задержанных не оказалось — только страйкбольные ружья и как минимум одно охолощенное оружие.