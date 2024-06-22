Американские власти решили закрыть визовый центр России в США и лишить российских дипломатов возможности не платить налоги в стране. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов после мемориальной акции на территории посольства по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны.

«Каждый день против нас совершаются выпады. Вот и сегодня, буквально час тому назад, <…> американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр. И теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка», — сказал Антонов журналистам (цитата по агентству ТАСС).

На сайте посольства России в США задачами российского визового центра названы ускорение и упрощение процедуры получения визы, создание комфортных условий для заявителей, разъяснение им правил въезда в Россию и пребывания в стране. Кроме того, в задачи центра входят проверка комплектности документов, необходимых для выдачи визы, а также представление интересов заявителей в консульском учреждении.

По словам посла, речь идет о закрытии сразу двух отделений визового центра — в Вашингтоне и Нью-Йорке, однако российская сторона продолжит свою работу и «бросит все свои силы» на то, чтобы обеспечить соотечественников необходимым правовым и консульским обеспечением.

«Для нас это серьезная дополнительная нагрузка и с учетом того, что наши генеральные консульства в Хьюстоне и в Нью-Йорке обескровлены. И тем не менее я всех заверяю, что мы не сдадимся и будем продолжать свою работу», — сказал дипломат.

Антонов отметил, что США сделали еще один «мелкий, пакостный выпад» в отношении российских дипломатов, отобрав у них карточки, позволяющие не платить налоги в местную казну. Каких-либо объяснений американцы не дали, добавил дипломат.

Комментируя возможные ответные меры России, Антонов отметил, что «сегодня с плеча рубить не стоит»: надо задуматься о том, каковы будут конкретные последствия. По его словам, США пытаются «сломать» Россию и изменить ее внешнюю политику, а также заставить дипломатов «не общаться, не работать».

«Этого не будет. До последнего дипломата, пока мы здесь остаемся, мы будем выполнять свои задачи», — заверил Антонов.

В декабре 2023 года стало известно, что штат консульского отдела посольства России в США из-за требований американской стороны сократится почти наполовину. Заведующая консульским отделом посольства Надежда Шумова отмечала, что российской стороне в результате «все сложнее будет обеспечивать как выезды, так и одновременно полноценную работу консульского отдела на период отсутствия ключевых сотрудников».