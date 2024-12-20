Венгрия и Турция получили от властей США разрешение платить за российский газ через Газпромбанк. Этот банк и шесть его зарубежных дочерних компаний попали под санкции США 21 ноября.

Как передает агентство Bloomberg, министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что после серии переговоров с американской стороной Анкаре будет разрешено продолжать платить за газ через Газпромбанк. С аналогичным заявлением выступил 19 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Сегодня [США] предоставили исключение из санкций для оплаты за газ через Газпромбанк, что является хорошей новостью», — сказал Сийярто (цитата по Reuters).

В то же время он отметил, что Венгрия совместно с региональными союзниками разработала альтернативный способ оплаты газа, который позволяет осуществлять платежи, не нарушая санкции.

Ранее на этой неделе США временно — до 30 июня 2025 года — разрешили операции с Газпромбанком, связанные с гражданской атомной энергетикой. Соответствующую лицензию опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Как отмечал телеграм-канал The Sanctions Law, опубликованная OFAC генеральная лицензия №115 разрешает операции, осуществляемые исключительно для поддержания гражданских ядерных проектов, запущенных до 21 ноября 2024 года. Разрешение не распространяется на проект АЭС Paks II в Венгрии, уточнял канал.

Президент России Владимир Путин 19 декабря подписал указ, который позволяет иностранным покупателям российского газа расплачиваться за поставки через любой банк России, а не только Газпромбанк. Такой способ оплаты допускается до конца первого квартала 2025 года.