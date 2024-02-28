На фоне сложностей с набором персонала американская армия сократит численность примерно на 24 тыс. человек. В заявлении Вооруженных сил США, которое приводит Fox News, сказано, что реструктуризация поможет «участвовать в будущих войнах».

В ВС отметили, что сокращение почти 5% рабочих мест будет касаться в основном тех должностей, которые оставались не занятыми.

«Армия не просит действующих солдат уходить. По мере того, как армия будет наращивать численность в течение следующих нескольких лет, на большинстве объектов, возможно, увеличится число размещенных там военнослужащих», — сказано в заявлении.

Сокращаться будут позиции, связанные с повстанцами. В американской армии пояснили, что их количество раньше увеличивалось из-за конфликтов в Ираке и Афганистане. По данным Fox News, сегодня эти рабочие места не имеют высокого спроса.

Кроме того, сокращение коснется около 10 тыс. мест в эскадронах кавалерии, бригадных боевых группах Stryker, боевых группах пехотных бригад и бригадах содействия силам безопасности, которые используются для тренировок зарубежных сил.

В армии пояснили, что США стремятся к оптимизации для проведения «крупномасштабных боевых действий».

Как отмечает The Washington Post (WP), у американской армии есть планы расширить на 7,5 тыс. число солдат в подразделениях противовоздушной обороны, борьбы с беспилотниками и др., также будут созданы пять новых оперативных групп по всему миру с расширенными возможностями киберразведки и нанесения ударов на большие расстояния.