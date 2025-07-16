Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась об уничтожении 500 тонн высококалорийного печенья, предназначавшегося для помощи детям в Афганистане и Пакистане, в рамках борьбы с деятельностью агентства по международному развитию (USAID). Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на американских госслужащих.

По данным издания, администрация бывшего американского лидера Джо Байдена приобрела продовольствия для экстренной помощи на $800 тыс., чтобы направить его детям младше пяти лет в качестве временной меры для семей, лишившихся жилья в результате стихийных бедствий или военных действий.

Газета отмечает, что закупленная продукция «полностью удовлетворяет» потребности несовершеннолетних в этом возрасте, а ее количества хватило бы, чтобы прокормить 1,5 миллиона детей. Продовольствие хранилось на складе в Дубае, его планировали отправить по назначению в течение 2025 года.

С момента подписания Трампом указа, блокирующего помощь USAID, госслужащие неоднократно подавали запросы на отправку печенья. По их словам, продукцию планировалось передать Всемирной продовольственной программе (WFP), однако после расформирования USAID со стороны департамента эффективности, возглавлявшегося предпринимателем Илоном Маском, их обращения оставались без удовлетворения.

Вмае госсекретарь Марко Рубио пообещал, что продовольственная помощь будет доставлена до того, как у нее истечет срок годности, однако к тому моменту уже было выпущено распоряжение об уничтожении печенья для детей Афганистана и Пакистана. Как отмечает издание, несмотря на отказ от гуманитарной помощи этим странам, печенье можно было направить в другие страны, чье население нуждается в помощи, приводя в качестве примера Судан, столкнувшийся с голодом, однако подобного решения принято не было.

Госслужащие также обратили внимание, что уничтожение продуктов обойдется налогоплательщикам в $130 тыс. в дополнение к $800 тыс., потраченным на их покупку. Один из сотрудников USAID заявил, что за несколько десятилетий «не видел такого количества испорченного печенья», так как нарушение условий хранения, наводнения и атаки террористов приводят к утрате десятков, но не сотен тонн продуктов в год.