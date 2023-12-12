США расширили санкционный список против России, включив в него еще более 250 физических и юридических лиц, сообщили в американском Минфине. Согласно заявлению ведомства, под ограничения попали 150 человек и организаций, которые, по мнению Вашингтона, снабжают российскую военно-промышленную базу.
Одновременно Госдеп США также ввел рестрикции против более чем 100 юридических и физических лиц, сказано в пресс-релизе министерства финансов.
Среди лиц, которых коснулись санкции, перечислены граждане не только России, но и Пакистана (двое граждан), а также по одному гражданину из Китая, Турции и Южной Кореи.
В санкционный список попали, в частности, Иван Таврин и его группа «Кисмет», а также Владислав Свиблов и его золотодобывающая компания Highland Gold.
Рестрикции введены и в отношении руководителей российских оборонных предприятий, в том числе главы «Уралвагонзавода» Александра Потапова и гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Александра Пана.
Другими новыми фигурантами американского черного списка стали, среди прочего:
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- «Экспобанк» (по данным «Ъ», там уже заверили, что санкции не повлияют на работу банка);
- расчетная небанковская кредитная организация «Металлург»;
- три сухогруза под российским флагом «Аркадий Чернышев», «Капитан Якубович» и «Мария» и судовладельческая компания IBEX Shipping;
- золотодобывающая компания «Высочайший» и его совладелец, председатель правления «Ланта-банка» Сергей Докучаев.
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В числе юрлиц, против которых введены санкции, оказались также компании из Китая, Турции, ОАЭ, Великобритании и Мальдивских островов.
Министр финансов США Джанет Йеллен в связи с новыми ограничениями выступила с утверждением, что Кремль «целенаправленно переводит экономику России на военные рельсы, но военная машина [российского лидера Владимира] Путина не может выжить только за счет внутреннего производства».
По словам Йеллен, санкции призваны «ужесточить контроль над поставщиками и сетями из третьих стран, которые предоставляют России ресурсы».
Власти Канады также объявили о расширении санкционного списка в отношении России. В канадский черный список оказались включены еще 30 физических лиц, в том числе член фракции «Единая Россия» в Херсонской областной думе Тамерлан Цаликов.