США расширили санкционный список против России, включив в него еще более 250 физических и юридических лиц, сообщили в американском Минфине. Согласно заявлению ведомства, под ограничения попали 150 человек и организаций, которые, по мнению Вашингтона, снабжают российскую военно-промышленную базу.

Одновременно Госдеп США также ввел рестрикции против более чем 100 юридических и физических лиц, сказано в пресс-релизе министерства финансов.

Среди лиц, которых коснулись санкции, перечислены граждане не только России, но и Пакистана (двое граждан), а также по одному гражданину из Китая, Турции и Южной Кореи.

В санкционный список попали, в частности, Иван Таврин и его группа «Кисмет», а также Владислав Свиблов и его золотодобывающая компания Highland Gold.

Рестрикции введены и в отношении руководителей российских оборонных предприятий, в том числе главы «Уралвагонзавода» Александра Потапова и гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Александра Пана.

Другими новыми фигурантами американского черного списка стали, среди прочего:

«Экспобанк» (по данным «Ъ», там уже заверили, что санкции не повлияют на работу банка); расчетная небанковская кредитная организация «Металлург»; три сухогруза под российским флагом «Аркадий Чернышев», «Капитан Якубович» и «Мария» и судовладельческая компания IBEX Shipping; золотодобывающая компания «Высочайший» и его совладелец, председатель правления «Ланта-банка» Сергей Докучаев.



В числе юрлиц, против которых введены санкции, оказались также компании из Китая, Турции, ОАЭ, Великобритании и Мальдивских островов.

Министр финансов США Джанет Йеллен в связи с новыми ограничениями выступила с утверждением, что Кремль «целенаправленно переводит экономику России на военные рельсы, но военная машина [российского лидера Владимира] Путина не может выжить только за счет внутреннего производства».

По словам Йеллен, санкции призваны «ужесточить контроль над поставщиками и сетями из третьих стран, которые предоставляют России ресурсы».

Власти Канады также объявили о расширении санкционного списка в отношении России. В канадский черный список оказались включены еще 30 физических лиц, в том числе член фракции «Единая Россия» в Херсонской областной думе Тамерлан Цаликов.