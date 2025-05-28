США впервые за долгое время участвуют во встрече высокопоставленных представителей по вопросам безопасности, которая проходит 27-29 мая в Москве под эгидой Совета безопасности России, пишет «Коммерсантъ».

О том, что Россия пригласит США на майский форум по вопросам безопасности, сообщил в марте секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Страну представляют советник по политическим и экономическим вопросам посольства США Эрик Джордан и второй секретарь дипмиссии Джереми Вентузо. Как отмечает «Ъ», в зале пленарной сессии среди флагов разных стран стоит большой американский флаг, а на столе — таблички с его изображением.

Участников встречи на ее открытии приветствовал президент России Владимир Путин. Главной темой обсуждений он обозначил формирование новой архитектуры глобальной безопасности.

«Что касается России, то наши подходы остаются принципиальными и неизменными. Не раз говорил и повторю: мы убеждены, что новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой, то есть все государства должны получить твердые гарантии собственной безопасности, но не за счет безопасности и интересов других стран», — цитирует «Ъ» главу государства.

Председательствующий на форуме Шойгу обратил внимание, что он мероприятие, связанное с глобальной безопасностью, проходит в год празднования 80-летия победы над нацистской Германией. Он заявил, что нацизм не был окончательно искоренен и что его «проявления» наблюдаются и сегодня, «в первую очередь на украинской территории», передает его слова ТАСС.

Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, призвал участников встречи обратить внимание на «акты терроризма со стороны киевского режима, чьи спецслужбы причастны к организации убийств российских политиков, военачальников, журналистов, общественных деятелей».

«Мы заинтересованы в наращивании сотрудничества со всеми, кто не делит террористов на плохих и на хороших, и кто не прибегает к двойным стандартам», — сказал министр.

Международные встречи высоких представителей по вопросам безопасности Совбез проводит с 2010 года, нынешняя является 13-й по счету. Как пишет ТАСС, в форуме участвуют делегации из 104 стран, а также 13 генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций.

Пресс-служба аппарата Совбеза ранее сообщала, что в Москву были приглашены более 150 стран и свыше 20 международных организаций. Назывались страны Глобального Юга и Востока, а также СНГ, ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), ЕАЭС (Евразийского экономического союза) и ШОС (Шанхайской организации сотрудничества).

Форум заявлен как международная платформа для обмена мнениями по вопросам, связанным с безопасностью в мире и механизмами укрепления взаимодействия между странами-партнерами в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также новыми вызовами и угрозами.