США в пятницу, 23 февраля, ввели более 500 санкций против России в связи со второй годовщиной вооруженных действий на Украине и смертью оппозиционера Алексея Навального в колонии на Ямале. Об этом говорится в заявлении американского президента Джо Байдена.

Байден отметил, что спустя два года после начала военной операции «храбрый народ Украины продолжает сражаться», а НАТО «сильнее, крупнее и сплоченнее, чем когда-либо прежде». Коалиция из 50 стран во главе с США остается привержена оказанию помощи Киеву и «привлечению России к ответственности», добавил американский лидер.

«Сегодня я объявляю о более чем 500 новых санкциях против России за ее продолжающуюся захватническую войну на Украине и за смерть Алексея Навального, который был мужественным борцом с коррупцией и самым яростным лидером оппозиции [президенту России Владимиру] Путину», — сказано в заявлении, которое распространила пресс-служба Белого дома.

Согласно этому заявлению, санкции вводятся против лиц, связанных с заключением Алексея Навального, и против финансового сектора России, оборонно-промышленной базы, сети закупок и лиц, якобы помогающих обходить санкции «на разных континентах». Новые ограничения гарантируют, что российское руководство «заплатит еще большую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии внутри страны», утверждает Байден.

По его словам, США также вводят новые экспортные ограничения против примерно сотни организаций за «скрытую поддержку российской военной машины».

«Мы предпринимаем действия по дальнейшему сокращению доходов России от энергоносителей. И я поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию по всему миру», — говорится в заявлении Байдена.

Байден также вновь призвал Конгресс одобрить продолжение военной помощи Украине, отметив, что «история наблюдает» за происходящим. По его словам, США должны продемонстрировать, что выступают за свободу и не преклоняются ни перед кем.

Кого и чего коснулись санкции

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов США, Минфин и Госдепартамент вводят санкции против более чем 500 лиц и организаций. Помимо того, более 90 компаний добавлены в список подсанкционных организаций Минторгом США.

Под санкции попали, в частности:

замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Бояринев;

начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин;

начальник колонии «Полярный волк», где погиб Алексей Навальный, Вадим Калинин;

бывший председатель Госдумы, посол России в Беларуси Борис Грызлов;

министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев;

гендиректор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов;

гендиректор «Туламашзавода» Евгений Дронов;

гендиректор «Фортума» Вячеслав Кожевников;

гендиректор «Юнипро» Василий Никонов;

директор АО «558 Авиационный ремонтный завод» (Беларусь) Павел Пинигин;

входивший в руководство ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев;

госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и другие лица.

Среди организаций, которые внесены в санкционный список, оказались:

крупнейший российский девелопер «ПИК»;

Росгеология и АО «Зарубежгеология»;

производитель автомобилей бренда Aurus;

банки «Авангард», Челиндбанк, РостФинанс, СПБ банк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк;

национальная платежная система «Мир»;

научно-исследовательские суда «Академик Александр Карпинский», «Академик Лазарев», «Академик Немчинов», «Академик Примаков», «Геленджик», «Профессор Логачев», «Профессор Рябинкин» и «Южморгеология»);

грузовые суда «Алиреза-1», «Балтийский-111», «Скиф-В» и плавучая буровая «Бавенит»;

судостроительный комплекс «Звезда»;

«Алмазювелирэкспорт» и другие компании.

Под санкции попали также четыре сербские компании (Kominvex, Soha Info, Goodforwarding, TR Industries), структуры из Китая, Киргизии, Вьетнама, Ирландии, Германии, Эстонии, Финляндии и Кипра. В общей сложности речь идет о 26 физических и юридических лицах из третьих стран.