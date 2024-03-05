Госдепартамент США включил в санкционный список по нераспространению ядерного оружия Воздушно-космические силы (ВКС) России, частную военную компанию «Вагнер», петербургскую фирму «Элтехнорд», а также россиянина Павла Шевелина и гражданина Северной Кореи Рим Ён Хёка. Соответствующее распоряжение появилось на сайте американского федерального реестра.

Как следует из документа, санкции также распространяются на «преемников, подразделения и филиалы» компаний и лиц, попавших в черный список. Ограничения были введены из-за якобы нарушения ими законодательства страны о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ), в том числе ядерного оружия, в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Госдепартамент США запрещает заключать любые контракты с попавшими под санкции лицами и организациями, предоставлять им помощь, продавать оружие и военную технику, а также выдавать американские лицензии на приобретение товаров под экспортным контролем.

Павла Шевелина уже вносили в санкционный список США в сентябре 2023 года, когда в перечень добавили компании из оборонно-промышленного комплекса и лица, участвующие в этой отрасли. Как сообщало издание Белта, Шевелин был связан с ЧВК «Вагнер» и участвовал в поставках боеприпасов из Северной Кореи в Россию.

Гражданин КНДР, который упоминается в документе, — Рим Ён Хёк, также уже попадал под санкции США. Как писал NK news, ограничения против него ввели в июле 2023 года за содействие в продаже оружия ЧВК «Вагнер» и оказание ей «материальной, финансовой или технологической поддержки». Портал отмечал, что Хёк помогал экспортировать боеприпасы КНДР в Россию, которые затем применялись в боях на Украине.

Компания «Элтехнорд» находится в Санкт-Петербурге и занимается организацией питания солдат в воинских частях. По информации газеты «Коммерсантъ», фирма была связана с погибшим петербургским бизнесменом и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.