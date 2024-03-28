Власти США выдали России Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении собственной дочери и жестоком обращении с ней. Об этом сообщается на сайте МВД. Смирнова в Москву доставили сотрудники российского подразделения Интерпола.

«Следствием установлено, что злоумышленник обманным путем увез свою малолетнюю дочь 2012 года рождения в Соединенные Штаты Америки, где в период с августа 2019 по февраль 2020 года, находясь на территории города Дания-Бич штата Флорида, подвергал жестокому обращению. Фигурант систематически избивал, оскорблял и унижал ребенка, осознавая, что она находится в беспомощном состоянии», — говорится в сообщении ведомства.

В феврале 2020 года против мужчины возбудили уголовное дело по факту истязания (ст. 117 УК) и объявили его в международный розыск. Несмотря на это, длительное время ему удавалось скрываться в США. Позднее Смирнов был задержан и доставлен в Москву в результате взаимодействия правоохранительных органов России и США, отметили в МВД.

Ранее «Комсомольская правда — Хабаровск» (КП) писала, что родители девочки разведены. Суд постановил оставить ребенка с матерью — Олесей Смирновой, а отцу разрешал с ней видеться. Летом 2019 года после одной из таких встреч Смирнов не вернулся с дочкой домой. Позже стало известно, что он улетел с ребенком в Южную Корею, а затем в Японию. Оттуда мужчина через Индонезию, Таиланд и Китай добрался до США.

В январе 2020 года девочку нашли во Флориде, куда сразу после этого вылетел адвокат матери ребенка Татьяна Бренник. Как отмечает КП, с ее помощью удалось выяснить, что в США Смирнов попросил политического убежища, а в доме вместе с ним и девочкой проживал еще один мужчина.

В феврале того же года в США прилетела мать девочки — адвокаты и органы опеки организовали ее встречу с дочерью. Спустя несколько дней американский суд принял решение оставить ребенка с матерью.