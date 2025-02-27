США депортировали в Россию мужчину, который более десяти лет назад в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге вместе с соучастниками совершил разбойное нападение. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

«По инициативе Генпрокуратуры России из США депортирован Дмитрий Кошелев. Он обвиняется по пп. “а”, “б” ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)», — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, 15 июля 2014 года Кошелев с соучастниками, находясь в пассажирском терминале Пулково, напал с оружием на сидящих в машине людей и похитил у них деньги и имущество в размере более $1,5 млн.

Обвиняемый скрылся от уголовного преследования и в апреле 2020 года был объявлен в международный розыск.

Как рассказали в Генпрокуратуре, в мае 2021 года поступили сведения об установлении Кошелева в США в связи с возможным нарушением им иммиграционного законодательства страны.

Депортации мужчины удалось добиться благодаря взаимодействию Генпрокуратуры с компетентными органами США с учетом предоставленных российской стороной материалов.