Министерство внутренней безопасности (DHS) США запустило программу самодепортации, с помощью которой нелегальные мигранты смогут получить помощь в отъезде из страны, а также пособие в размере $1000. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В пресс-релизе DHS говорится, что для добровольной депортации нелегально находящимся в стране людям необходимо воспользоваться специальным приложением CBP Home. С помощью него можно подать уведомление о намерении покинуть страну и по прибытии на родину подтвердить выезд из Штатов, после чего заявителю будут выплачены обещанные средства.

В ведомстве отметили, что после подачи заявки в CBP Home нелегалов не будут задерживать и высылать до их отъезда, если они будут демонстрировать, что предпринимают значительные усилия для возвращения домой. Кроме этого, участие в программе сохранит для них возможность в будущем вернуться в США на законных основаниях.

Согласно информации DHS, внедрение такой программы приведет к существенному уменьшению финансовых затрат, связанных с процессом депортации. Ожидается, что экономия составит приблизительно 70% от нынешних расходов. В настоящее время на депортацию одного человека тратится в среднем $17 121, а новый механизм требует около $4 500 на человека.

Как рассказали в ведомстве, один из нелегальных мигрантов уже воспользовался предложенной программой и вернулся на родину в Гондурас. На эту и следующую неделю запланировано еще несколько вылетов, добавили в DHS. По словам главы министерства Кристи Ноэм, самодепортация — наиболее безопасный и экономичный способ избежать задержания и депортации.

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал провести «крупнейшую операцию по депортации в истории Америки», выслав из страны «миллионы» нелегалов.

В апреле The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих чиновников писала, что администрация Трампа планирует в течение первого года его президентства депортировать 1 млн мигрантов. До сих пор наибольшее число мигрантов за один год было депортировано при Бараке Обаме — более 400 000 человек.