Национальные институты здравоохранения США (NIH) ограничили доступ к своим базам данных для ученых из России, Китая, Ирана, Северной Кореи, Кубы и Венесуэлы. Об этом говорится в уведомлении на сайте ведомства.

NIH указывает, что доступ для исследователей из этих стран закрыт с 4 апреля. Они не могут пользоваться хранилищами данных с контролируемым доступом (Сontrolled-Access Data Repositories, CADR) — в них содержится информация о гражданах США, страдающих наркоманией, алкоголизмом и психическими расстройствами. Также CADR включает данные американцев, имеющих онкологические и другие заболевания, включая болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Как отмечает NIH, решение было принято на основании указа, подписанного экс-президентом США Джо Байденом в феврале 2024 года. Документ закрывает доступ к медико-генетическим данным американцев для «вызывающих беспокойство» стран, список которых составляет Госдеп США. Байден утверждал, что «вызывающие озабоченность» государства могут «манипулировать большими массивами данных в собственных интересах», напоминает «Коммерсантъ».

Это не первая блокировка российских ученых от подобных систем. В июне 2022 года для них был закрыт доступ к крупной базе данных мутаций HGMD (Human Gene Mutation Database). По словам врача-исследователя Сергея Ткачева, после этого хранилище NIH было «запасным входом» при исследованиях и терапии рака. Новые ограничения, как отмечает «Коммерсантъ», могут нанести серьезный урон российской науке и медицине.

«Ограничение доступа к таким массивам повышает издержки и усложняет научно-исследовательские работы в России. В результате возникает риск, что мы будем вынуждены закупать готовые зарубежные препараты, что обходится дороже и уводит финансовые ресурсы за границу», — говорит эксперт «Коммерсанту».

Кроме того, такое положение дел увеличивает технологический разрыв России с мировыми лидерами, добавляет Ткачев. Вместе с тем он признал, что CADR позволял изучать устройство американского общества, узнавать о заболеваниях местных жителей и потенциальных уязвимостях населения.

«Генетика становится и мощным аналитическим инструментом, поскольку дает представление не только о конкретных болезнях, но и о фундаментальных закономерностях здоровья в масштабах популяции», — убежден Ткачев.

Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ и автор телеграм-канала Science Сергей Харитонов отметил, что не использовал CADR вовсе. По его словам, для большинства российских исследователей важной является база pubmed — бесплатная поисковая система по биомедицинским исследованиям. Ученый считает, что доступ к ней можно будет получить с помощью VPN.

«Мы это и так делаем с большинством иностранных сервисов, поэтому не думаю, что блокировка будет ощутима», — пояснил Харитонов «Коммерсанту».

В январе 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобрнауки разработать и ввести в эксплуатацию Национальную базу генетической информации. Запустить ее планируется до 1 сентября 2025 года.