Военно-воздушные силы США заключили контракт на $13 млрд с аэрокосмической корпорацией Sierra Nevada Corporation (SNC) на разработку воздушного пункта командования ― самолета, который должен будет заменить устаревающий самолет «судного дня» Boeing E-4B Nightwatch. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

Контракт предусматривает разработку и производство системы вооружения Центра управления воздушно-десантными операциями (SAOC), включая поставку самолетов для опытно-конструкторских работ, сопутствующих наземных систем и серийных самолетов.

Работы будут проходить в штатах Колорадо, Невада и Огайо и должны завершиться к июлю 2036 года. Новый самолет «судного дня» будет построен на основе усиленной и модифицированной версии коммерческого самолета, сообщает Defense News.

«Разработка этой важнейшей системы вооружений для национальной безопасности гарантирует, что ядерный потенциал министерства обороны в области командования, контроля и связи будет актуальным и безопасным на десятилетия вперед”, — заявили в ВВС США.

Задача SNC — заменить устаревающий парк американских самолетов «судного дня», состоящий из четырех E-4B Nightwatch 1970-х годов. Срок их эксплуатации истекает к 2030-м годам.

Sierra Nevada Corp. осталась единственным претендентом в конкурсе за разработку нового самолета «судного дня» после того, как корпорация Boeing ― разработчик E-4B ― выбыла из гонки в конце 2023 года.

Источники Reuters сообщали, что авиапроизводитель и ВВС не смогли договориться о правах на данные и условиях контракта. Как пишет Bloomberg, Boeing в частности не устроило, что контракт будет заключен по фиксированной цене с ограничениями затрат. Оборонное подразделение Boeing потеряло в прошлом году $1,3 млрд на программах с фиксированной ценой.

Что такое самолет «судного дня»

E-4B служит Национальным центром воздушно-десантных операций и ключевым компонентом Национальной системы военного командования президента США, министра обороны и Объединенного комитета начальников штабов. Как минимум один E-4B всегда находится в боевой готовности.

Судно оснащено защитой от ядерного, теплового и электромагнитного воздействия. В случае чрезвычайной ситуации в стране или разрушения наземных центров управления и контроля самолет «судного дня» становится центром управления, контроля и связи, позволяющим руководить силами США, выполнять чрезвычайные военные приказы и координировать действия гражданских властей, говорится в справке американских ВВС.

Судно E-4B представляет собой военизированную версию самолета Boeing 747-200. Это четырехмоторный дальнемагистральный высотный самолет со стреловидным крылом. Он способен находиться в воздухе 12 часов без дозаправки, а сама дозаправка может производиться в полете.

Главная палуба судна разделена на шесть зон: рабочую зону командования, конференц-зал, комнату для брифингов, рабочую зону оперативной группы, зону связи и зону отдыха. В E-4B могут разместиться до 111 человек.